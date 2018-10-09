Erzurum'da 1614 kiÅŸilik iÅŸe 8 bin 636 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±

Erzurum'da Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak istenen 1614 kiÅŸilik iÅŸlere, 8 bin 636 kiÅŸi baÅŸvurdu.

Erzurum’da, Toplum YararÄ±na ÇalÄ±ÅŸma ProgramÄ± (TYÇP) kapsamÄ±nda, Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere, 479 özel güvenlik görevlisi, 1135 de hizmetlinin 9 ay süreyle istihdam edileceÄŸi iÅŸe 8 bin 636 kiÅŸi baÅŸvurdu.

Adaylar, kayÄ±t yaptÄ±rmak için kuyrukta beklerken, yoÄŸunluk nedeniyle polis Ä°ÅŸkur önünde önlem aldÄ±.

Kentteki kamu kurumlarÄ±nda TYP kapsamÄ±nda 1614 kiÅŸinin 9 ay süreyle istihdam edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Geçici iÅŸte çalÄ±ÅŸmak isteyen çok sayÄ±da kiÅŸi, merkez Yakutiye ilçesindeki Ä°ÅŸkur Ä°l MüdürlüÄŸü’ne akÄ±n etti. BazÄ± kadÄ±nlarÄ±n çocuklarÄ± ile sÄ±raya girdiÄŸi Ä°ÅŸkur önünde, sÄ±ra yüzünden zaman zaman tartÄ±ÅŸma olunca polis müdahale etti. Ä°ÅŸ baÅŸvurusu yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± nedeniyle müracaatlar 8 gün sürdü. Ä°stihdam edilecek ve kura ile belirlenecek 1614 kiÅŸinin, 15 Ekim’de iÅŸbaÅŸÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi. (Erzurum/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:01

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