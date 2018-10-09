Arzu Ã‡erkezoÄŸlu: AydÄ±n Ä°mar AÅžâ€™den Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§iler iÅŸe iade edilsin

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡erkezoÄŸlu, Sosyal-Ä°ÅŸ'e Ã¼ye olduklarÄ± iÃ§in AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± Ä°mar AÅžâ€™den Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§ilerin iÅŸe iadesini istedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± Ä°mar AÅž’de Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸçinin iÅŸe iade edilmesini istedi.

DÄ°SK Yönetim Kurulu adÄ±na yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan ÇerkezoÄŸlu, Sosyal-Ä°ÅŸ’in iÅŸyerinde çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayarak, TÄ°S için bakanlÄ±ÄŸa baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çoÄŸunluk tespitinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçi çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Demokrasinin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde emeÄŸin haklarÄ±nÄ±n savunulmasÄ±nÄ±n güçleÅŸtiÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti: AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesinde ve diÄŸer birçok iÅŸyerinde iÅŸverenler, ülkemizin içinde bulunduÄŸu antidemokratik ortamdan faydalanarak emeÄŸin en temel haklarÄ±nÄ± gasbetmekte, iÅŸçiler örgütsüz bÄ±rakÄ±lmakta veya iktidar/sermaye güdümündeki sarÄ± sendikalara üye olmaya zorlanmaktadÄ±r. Biz DÄ°SK olarak 9 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸe iadesi için, hak-hukuk-adalet için, demokrasi için mücadeleye devam edeceÄŸiz. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:48

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