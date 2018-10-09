GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Demirci: Hema Maden sahasÄ± TTKâ€™ye devredilmeli

GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, Amasra'daki Hema Madeninin sahasÄ±nÄ±n TTK'ye devredilmesini istedi.

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, BartÄ±n’Ä±n Amasra ilçesinde 2 iÅŸçinin paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için asansör kulesinde eylem yaptÄ±ÄŸÄ± Hattat Holding’e baÄŸlÄ± Hema Madeninin iÅŸlettiÄŸi sahanÄ±n Türkiye TaÅŸkömürü Kurumuna (TTK) devredilmesini istedi.

Hema’da madende çalÄ±ÅŸan 183’ü sendikalÄ± 209 iÅŸçinin ‘ekonomik kriz’ gerekçesiyle 22 Eylül’de iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Demirci, iÅŸçilerin 52 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Serdar Aslan ile Bülent Çevik’in eylemi asansör kulesine çÄ±karak sürdürdüÄŸünü ifade eden Demirci, eylemin 5’inci gününe girdiÄŸini ve herhangi bir somut adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°ÅŸveren nezdinde yapÄ±lan giriÅŸimlerin sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demirci, “Devlet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalÄ±dÄ±r. Gerekirse TTK devreye sokulmalÄ±dÄ±r. Ekonomik krizi biz iÅŸçiler, emekçiler çÄ±karmadÄ±k. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz” dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

GMÄ°S: Krizin bedelini bize Ã¶detemezsiniz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:39

www.evrensel.net