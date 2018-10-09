Ä°zmir'de RomanlarÄ±n Ä°ÅžKUR baÅŸvurularÄ± kabul edilmedi

Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde yaÅŸayan romanlar, Ä°ÅžKUR'un yaptÄ±klarÄ±nÄ± baÅŸvurularÄ± kabul etmediÄŸini dile getirdiler.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Konak'taki Roman mahallelerinin muhtarlarÄ± yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama ile Ä°ÅžKUR'un Toplum YararÄ±na ÇalÄ±ÅŸma ProgramÄ±'nda çalÄ±ÅŸmak hiç bir RomanÄ±n iÅŸ baÅŸvurusunun kabul edilmediÄŸini dile getirdiler. Muhtarlar, listelerin AKP ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± dile getirdiler.

Ä°ÅžKUR'un Ä°zmir'de Toplum YararÄ±na Program (TYP) kapsamÄ±nda okullarÄ±n temizlik, bakÄ±m, onarÄ±m ve güvenliÄŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere yaptÄ±ÄŸÄ± geçici iÅŸçi alÄ±mlarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± tartÄ±ÅŸmaya sebep oldu. Konak Ege Mahallesi Kemal Ersun, Mersinli Mahalle MuhtarÄ± H. Hüseyin Bayduga, Sakarya Mahalle MuhtarÄ± Gültekin Hassepetçi ve Emir Sultan Mahalle MuhtarÄ± Muzaffer Dinsever Ä°ÅžKUR'un iÅŸe alÄ±mlarda Roman vatandaÅŸlarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ±n kabul etmediÄŸini ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±lar.

FotoÄŸraf: Evrensel

'LÄ°STEYÄ° AKP KONAK Ä°LÇE DÜZENLEDÄ°'

Ege Mahallesi MuhtarlÄ±k binasÄ± önündeki açÄ±klamaya, baÅŸvurusu kabul edilmeyen Romanlar ile Roman derneklerinin temsilcileri de katÄ±ldÄ±. Ege Mahallesi Kemal Ersun, sadece kendi mahallesinden Ä°ÅžKUR'a 35 kiÅŸilik liste yolladÄ±klarÄ±nÄ± ama hiç birinin kabul edilmediÄŸini bilgisini verdi. Ersun "Hemen yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki ilk okula ÇiÄŸli ve Gaziemir'den insanlar getirilip yerleÅŸtirilmiÅŸtir. Ä°ÅŸ baÅŸvurusu kabul edilmeyen insanlar arasÄ±nda eski mahkum ve mahkum eÅŸleri de bulunmaktadÄ±r. Bu kararÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. AKP'ye önceki seçimlerde destek vermemize bizi yok saydÄ±lar. Torpilli olan AKP'liler iÅŸe alÄ±nÄ±yor, torpilsiz olan Romanlar iÅŸe alÄ±nmÄ±yor. Roman toplumu olarak adalet istiyoruz. Milli EÄŸitim, bize Konak ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret etti ve AKP'den gelen liste doÄŸrultusunda iÅŸçi alÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi" dedi.

'YEREL SEÇÄ°MLER GELÄ°YOR'

Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi BaÅŸkanÄ± ve Emir Sultan Mahalle MuhtarÄ± Muzaffer Dinsever ÅŸunlarÄ± söyledi "Burada bir maÄŸduriyet var ve biz de bunun takipçisi olacaÄŸÄ±z. PeÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. YanlÄ±ÅŸtan dönülmesini istiyoruz. Siyasi partiler ve milletvekilleri ile görüÅŸeceÄŸiz ve elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z". Mersinli Mahalle MuhtarÄ± H. Hüseyin Bayduga da "Ä°zmir milletvekilleri seçim öncesi gelirler atarlar, tutarlar sonrasÄ±nda her ÅŸeyi unuturlar. Sokaklarda onlarca iÅŸsiz Roman vatandaÅŸÄ±mÄ±z var, periÅŸan haldeler. Çoluk çocuk evde yemek bekler. Yerel seçimler geliyor. Romanlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayÄ±n" dedi.

'ÖZEL SEKTÖR ZATEN Ä°Åž VERMÄ°YOR'

Ä°ÅŸ baÅŸvurusu kabul edilmeyen Romanlar Evrensel'e açÄ±klamada bulunarak yerel seçimlerde kendilerinden oy beklememeleri söyledi. Muharrem Ergezgin "BeÅŸ sene yattÄ±m, çÄ±ktÄ±m. Hata yaptÄ±m. Ä°ki tane çocuÄŸum var. Åžu an her yere baÅŸvuruyoruz, baÅŸvurumuz geri çevriliyor. Özel sektör zaten bize iÅŸ vermiyor. Bizim istediÄŸimiz bir iÅŸ. Tekrar mÄ± suç iÅŸleyelim, hapse girelim. Bizi dÄ±ÅŸlamasÄ±nlar. Åžimdi zaten denetimliyim, ceza kapsamÄ±nda para almadan çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸmak istiyorum. Evim kira, elektrik, su faturalarÄ± bekliyor" dedi.

'KÄ°MSE OY Ä°STEMEYE GELMESÄ°N'

Yeliz GeniÅŸ ÇÄ±nar, eÅŸinin belediyede taÅŸeron olarak çalÄ±ÅŸÄ±rken KHK ile iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi "EÅŸim de çalÄ±ÅŸmÄ±yor ben de çalÄ±ÅŸmÄ±yorum. MuhtarÄ±m 'iÅŸ baÅŸvurusunda bulunun' dedi. Gittik baÅŸvurduk. Sevindik, umut ettik, çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z diye. Neden bizim umudumuzu kÄ±rÄ±yorlar ki. Biz insan deÄŸil miyiz. bizim hiç bir ÅŸeye mi hakkÄ±mÄ±z yok. Bize bir sebep göstersinler o zaman. RomanÄ±z diye mi? Böyle bir adalet var mÄ±? Adaletsiz bunlar. VerdiÄŸimiz bütün oylar haram zÄ±kkÄ±m olsun hepsine. Oy vermeye geldiklerin de hepsini kovalayacaÄŸÄ±z. Kimse oy istemeye gelmesin".

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:38

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