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FotoÄŸraf: DHA
Ä°nÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
09 Ekim 2018 16:28
Hatayâ€™Ä±n SamandaÄŸ ilÃ§esinde, 34 yaÅŸÄ±ndaki Ã–zer DadÃ¼k isimli iÅŸÃ§i, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 5â€™inci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hatay’Ä±n SamandaÄŸ ilçesinde, 34 yaÅŸÄ±ndaki Özer Dadük isimli iÅŸçi, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 5’inci katÄ±ndan düÅŸtü. Dadük’ün zemine çakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören diÄŸer iÅŸçiler, saÄŸlÄ±k ekibine haber verdi. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, Dadük’ün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. Ölüm haberini alÄ±p inÅŸaata gelen Dadük’ün yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geçirdi. (Hatay/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:32
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