DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ: Krizin bedelini yaratanlar Ã¶desin

Ä°stanbul'un KadÄ±kÃ¶y ilÃ§esinde bir araya gelen yÃ¼zlerce Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yesi iÅŸÃ§i, 'Krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸiz' dedi.

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°stanbul Åžubeleri çaÄŸrÄ±sÄ±yla KadÄ±köy'de bir araya gelen yüzlerce belediye iÅŸçisi "Krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz" dedi. Talepleri "Ücretler artÄ±rÄ±lsÄ±n, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n, elektriÄŸe, suya, doÄŸalgaza, ulaÅŸÄ±ma,suya zam yapÄ±lmasÄ±n" olan iÅŸçiler "Krizin bedeli patronlara", "Susma sustukça sÄ±ra sana gelecek" sloganlarÄ± attÄ±. Ä°ÅŸçilere Emek Partisi üye ve yöneticileri, CHP KadÄ±köy Ä°lçe Örgütü, SEP destek verdi. Eylemde tutuklu inÅŸaat iÅŸçilerinin de serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅžÇÄ° TEMEL TÜKETÄ°M MADDELERÄ°NÄ° ALAMAYACAK DURUMDA

Eylemde konuÅŸan Genel-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan, "ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okul ihtiyacÄ±nÄ± yeterince karÅŸÄ±layamadÄ±k. Emekçilerin, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ± var. Ekonomik krizin lafÄ±nÄ± etmek suç. Biz bunu yaÅŸÄ±yoruz. Markette pazarda mutfakta ekonomik krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Genç iÅŸsizlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±. Temel gÄ±da ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± bile karÅŸÄ±layamayacak durumdayÄ±z. Krizin bedelini yaratanlar ödesin" dedi.

BELEDÄ°YE Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NÄ°N TÄ°S HAKKI GASP EDÄ°LDÄ°

Belediye iÅŸçilerinin TÄ°S ve grev hakkÄ±nÄ±n gasp edildiÄŸini söyleyen ÇalÄ±ÅŸkan. "UluslararasÄ± güvence altÄ±ndaki TÄ°S hakkÄ±mÄ±z 2020'ye kadar gasp edildi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z adeta cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu" dedi.

ZAM 4+4, ENFLASYON YÜZDE 25

Ä°ÅŸçilerin ücretine YHK kararÄ± ile yapÄ±lan yüzde 4+4 artÄ±ÅŸa ek olarak ücretlerin en azÄ±ndan Eylül ayÄ±ndaki yÄ±llÄ±k enflasyon artÄ±ÅŸ oranÄ± düzeyinde (yüzde 24.52) artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden ÇalÄ±ÅŸkan, "Kamuya geçiÅŸi yapÄ±lan için de belediye ÅŸirketlerine geçirilen iÅŸçiler için özgür TÄ°S yapma hakkÄ± tanÄ±nsÄ±n diyoruz. Enflasyon oranÄ±nda yani yüzde 25 zam yapÄ±lsÄ±n diyoruz. Tüm ücretlere artÄ±ÅŸ yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Enflasyon bu ekonomik krizin bedelini biz ödemeyeceÄŸiz" dedi.

'KHK Ä°LE Ä°ÅžTEN ATILAN Ä°ÅžÇÄ°LER GERÄ° ALINSIN'

"Demokrasi herkese lazÄ±m" diyerek konuÅŸmasÄ±na devam eden ÇalÄ±ÅŸkan ÅŸöyle konuÅŸtu: "Biz aynÄ± zamanda bu mücadeleyi demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ohal döneminde ihraç edilen üyelerimiz için adalet istiyoruz. Gerekçesiz ÅŸekilde ihraç edilip periÅŸan edildiler. Ä°ÅŸlerine iade edilmelerini talep ediyoruz."

'BÄ°Z BORÇLU DEÄžÄ°L ALACAKLIYIZ'

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da ÅŸöyle konuÅŸtu: "Türkiye adÄ±m adÄ±m ekonomik krize sürüklenmektedir. Bu krizin sorumlusu siyasi iktarÄ±n politikasÄ±dÄ±r. AldÄ±ÄŸÄ± borcu betona gömen, tüketimi artÄ±ran politikalar ülkeyi krize sürükledi. Bu krizi bizler yaratmadÄ±k. Ä°ÅŸyerlerinde ölümü göze alarak çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bugün bu krizin bütün faturasÄ±nÄ± ücretlere, kÄ±dem tazminatÄ±na el uzatÄ±larak sermayeye peÅŸkeÅŸ çekilerek fatura bize ödetilmek isteniyor. Türkiye'nin 467 milyar dolar dÄ±ÅŸ borcu var. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olarak borçlu deÄŸil alacaklÄ±yÄ±z. Büyümeden payÄ±mÄ±zÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± alacaklÄ±dÄ±r. Bu ülkenin tüm deÄŸerlerini ve güzelliklerini üretenler bu faturayÄ± ödemeyecek. Tüm demokrasi güçleriyle emeÄŸimizin hakkÄ±nÄ± almak için bu mücadeleyi baÅŸlattÄ±k."

DÄ°SK 4 TEMEL TALEBÄ°NÄ° YÄ°NELEDÄ°

ÇerkezoÄŸlu DÄ°SK'in 4 acil talebini de ÅŸöyle açÄ±kladÄ±:

â– Ücretler artÄ±rÄ±lsÄ±n

â– Toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklansÄ±n.

â– Ä°ÅŸsizlik fonu amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±n

â– Vergi sistemi adaleti saÄŸlansÄ±n. Kâr, faiz, rant vergilendirilsin.

â– Temel tüketim maddelerine zam yapÄ±lmasÄ±n. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:30

www.evrensel.net