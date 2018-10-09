Çerkeslerden ‘Bir Umut Yeter’ dizisine tepki

Çerkesler Kanal D'de yayınlanan “Bir Umut Yeter” dizisinde Çerkeslere yönelik ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelere tepki gösterdi.

Çerkesler Kanal D televizyon kanalında yayınlanan “Bir Umut Yeter” dizisinde Çerkesler bağlamında ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelerin kullanılmasına tepki gösterdi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Kanal D televizyon kanalında yayınlanan “Bir Umut Yeter” dizisinde yer alan bir sahnede Çerkesler bağlamında ayrımcılık ve nefret suçu içeren ifadelerin kullanılmasına tepki gösterdi.

Dizide Çerkesler hakkında “Sütü bozuk” gibi ırkçı ifadelerin kullanıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi; “Bu yayın şekli ve içeriği, Anayasaya, Türk Ceza Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata da aykırılık teşkil ettiği gibi, aynı zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından belirlenen “Yayıncılık İlkeleri” ve “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne açık aykırılık oluşturmaktadır. “Sütü bozuk” gibi ırkçı ifadeleri barındıran söz konusu seviyesiz yayın, etnik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gibi aynı zamanda kadına karşı ayrımcılık yasağını da doğrudan ve net bir şekilde ihlal etmektedir.”

KAFFED’in hukuka ve ahlaka aykırı yayın hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ve Kanal D Yönetimi'ne şikayet ettiği vurgulanan açıklamada. “RTÜK ve Kanal D Yönetimi nezdinde bireysel olarak da yoğun başvurular ve şikayetler yapılmaktadır” denildi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:27

www.evrensel.net