'Bir Umut Yeter'deki ayrÄ±mcÄ± ifadeler sebebiyle Kanal D'ye ceza

Kanal D'de yayÄ±nlanan 'Bir Umut Yeter' dizisinde Ã‡erkeslere yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ± ifadeler kullanÄ±lmasÄ± sebebiyle RTÃœK ceza verdi, Kanal D Ã¶zÃ¼r diledi.

Kanal D televizyonunda yayÄ±mlanan "Bir Umut Yeter" dizisinde yer alan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k içeren ifadelerin Çerkesler tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kanal D özür diledi, RTÜK ise kanala ceza verdi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Kanal D’de yayÄ±nlanan "Bir Umut Yeter" dizisinde yer alan bir sahneyle ilgili olarak tepki göstermiÅŸti. KAFFED, kanal yönetimini söz konusu ifadeler nedeniyle Çerkeslerden ve kadÄ±nlardan özür dilemeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Kanal D’den konuyla ilgili olarak kamuoyu duyurusu yapÄ±ldÄ±.

“Çerkes Sivil Toplum Örgütleri kurumsal kimliÄŸi altÄ±nda bütün Çerkes toplumuna duyurumuzdur” denilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: Kanal D ekranÄ±mÄ±zda, 6 Ekim 2018 Cumartesi akÅŸamÄ± yayÄ±nlanan Bir Umut Yeter isimli dizimizin 2. bölümünde, Çerkes vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tepkisine sebep olan hususlar bulunduÄŸunu kamuoyundan öÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. (...) Kanal D ve MF YapÄ±m ailesi, senaristimiz Melis Civelek ve tüm oyuncularÄ±mÄ±z olarak hiçbir vatandaÅŸ ayrÄ±mÄ± yapmadan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygÄ±yla kucakladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isteriz. Konuyla ilgili tüm Çerkes vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ve ilgili derneklerden, istemeden ve gözden kaçarak yarattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hassasiyet için özür dilemeyi borç biliriz. Kamuoyuna duyurulur.

Öte yandan, dün yapÄ±lan toplantÄ±da konuyu gündemine alan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu ifadeleri mevzuata aykÄ±rÄ± buldu, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve aÅŸaÄŸÄ±lama suçlarÄ±ndan dolayÄ± kanala para cezasÄ± kesti. Buna göre, Kanal D Eylül ayÄ± reklam gelirlerinin yüzde ikisini ceza olarak ödeyecek.

NE OLMUÅžTU?

KAFFED, bahsi geçen dizide Çerkesler hakkÄ±nda “Sütü bozuk” gibi Ä±rkçÄ± ifadelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirterek bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ, “Bu yayÄ±n ÅŸekli ve içeriÄŸi, Anayasaya, Türk Ceza Kanunu’na ve diÄŸer ilgili mevzuata da aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸi gibi, aynÄ± zamanda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafÄ±ndan belirlenen 'YayÄ±ncÄ±lÄ±k Ä°lkeleri' ve 'YayÄ±ncÄ±lÄ±k Etik Ä°lkeleri'ne açÄ±k aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturmaktadÄ±r. 'Sütü bozuk' gibi Ä±rkçÄ± ifadeleri barÄ±ndÄ±ran söz konusu seviyesiz yayÄ±n, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gibi aynÄ± zamanda kadÄ±na karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±nÄ± da doÄŸrudan ve net bir ÅŸekilde ihlal etmektedir' demiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 18:37

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