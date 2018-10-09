SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: Ä°cap hakkÄ±mÄ±z gasbedilemez

Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™nde icap nÃ¶bet Ã¼cretlerinin Ã¶denmemesi nedeniyle saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri maÄŸdur.Â

Ege Üniversitesi Hastanesi saÄŸlÄ±k emekçileri AÄŸustos ayÄ±ndaki icap nöbet ücretlerinin verilememesi üzerine Ege Üniversite Hastanesi BaÅŸhekimlik önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Türk SaÄŸlÄ±k Sen Ä°zmir Åžubesi adÄ±na açÄ±klamayÄ± Ä°zmir Üniversiteler Åžube BaÅŸkanÄ± Yasemin Zengin okudu. Zengin, “AÄŸustos ayÄ±nda icap nöbeti tutan çalÄ±ÅŸanlar Eylül ayÄ±nda ücretlerini almasÄ±nÄ± gerekirken almadÄ±lar. TarafÄ±mÄ±zca kurum yetkilileri ile görüÅŸmeler neticesiyle, SayÄ±ÅŸtay denetçiler tarafÄ±ndan denetlendiÄŸi ve bu esnada denetçilerin görüÅŸleri üzerine ödemenin durdurulduÄŸu, icap ücretinin ödenmeyeceÄŸi tarafÄ±mÄ±za iletildi. Bu uygulama kabul edilemez. SayÄ±ÅŸtay denetçilerin sözel beyanÄ± ile çalÄ±ÅŸanlarÄ±n emeklerini ödemeyen ve buna raÄŸmen icap tutturmaya devam eden kurum yetkilileri bu yanlÄ±ÅŸtan bir an önce dönmelidir” dedi. YÄ±ldÄ±z kurum yetkililerine ÅŸu sorularÄ± yöneltti, “Ä°cap ücreti ödemeyecekseniz izin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l vereceksiniz?Ä°cap ücreti ödemeyecekseniz nöbetini kaldÄ±rmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?”

‘KRÄ°ZÄ°N FATURASINI KRÄ°ZÄ° ÇIKARANLAR ÖDESÄ°N’

SES Ege Üniversitesi Hastanesi Ä°ÅŸyeri Temsilcisi adÄ±na ise Fahri Demirci yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Hastane yöneticileri bundan sonra gelinecek icaplarÄ±n geliÅŸ saati ve iÅŸlemlerin bitiÅŸ saati baz alÄ±narak ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmektedir, pekala hafta içerisinde 16 saat, hafta sonu 24 saatlik evde tutulan nöbetler ne olacaktÄ±r?” diye konuÅŸtu. SaÄŸlÄ±k emekçileri olarak krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceklerini de belirten Demirci, “Ülkemizde ne zaman bir ekonomik kriz çÄ±ksa, ilk önce sabit gelirli, dar gelirli iÅŸçi ve emekçinin ücretine göz dikilmektedir. Biz saÄŸlÄ±k emekçileri olarak, krizin faturasÄ±nÄ± krizi çÄ±karanlar ödesin diyoruz”dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:24

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