Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney: TÃ¼rkiye siyaseti OrtadoÄŸuâ€™ya demirlendi

Evrenselâ€™e konuÅŸan Siyaset Bilimci Sezin Ã–ney, ErdoÄŸanâ€™Ä±n Macaristan ziyaretinde OrtadoÄŸu gÃ¼ndemi nedeniyle AB'nin ikinci planda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n durumu, ErdoÄŸan’Ä±n Macaristan ziyaretini de etkiledi. Siyaset Bilimci Sezin Öner, “ErdoÄŸan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± ve Suudi Arabistan’a yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu’daki iliÅŸkileri ve geliÅŸmeleri nasÄ±l ÅŸekillendireceÄŸine yönelik ilgi; AB’nin tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ülkesine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette, Avrupa ile ilgili söyleyebileceÄŸi her ÅŸeyin önüne geçmiÅŸ oldu. Bu durum da, Türkiye’nin dünya gündemindeki siyasi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve etkisinin Avrupa politikasÄ±ndan çok OrtadoÄŸu siyasetine demirlediÄŸinin bir ifadesiydi” dedi.

Öney, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orbán’Ä±n görüÅŸmesini gazetemize deÄŸerlendirdi.

AVRUPA GÜNDEMÄ°NÄ°N ÖNÜNE GEÇTÄ°

Macaristan ziyareti esnasÄ±nda dünyanÄ±n gözlerin, ErdoÄŸan’Ä±n üzerinde olduÄŸunu anlatan Öney ÅŸöyle devam etti: “Ancak bu ilginin sebebi ErdoÄŸan’Ä±n, Ä°stanbul’da “kaybolan” Suudi Arabistan uyruklu Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya yönelik bir açÄ±klama yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ± merakÄ± idi. DiÄŸer bir deyiÅŸle, ErdoÄŸan’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± ve Suudi Arabistan’a yönelik açÄ±klamalarÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu’daki iliÅŸkileri ve geliÅŸmeleri nasÄ±l ÅŸekillendireceÄŸine yönelik ilgi; Avrupa BirliÄŸi’nin tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ülkesine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette, Avrupa ile ilgili söyleyebileceÄŸi her ÅŸeyin önüne geçmiÅŸ oldu. Bu durum da, Türkiye’nin dünya gündemindeki siyasi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve etkisinin Avrupa politikasÄ±ndan çok OrtadoÄŸu siyasetine demirlediÄŸinin bir ifadesiydi. Kimine göre ‘pozitif’, kimine göre ‘negatif’ yorumlanabilir; ama Türkiye’nin dünya gündemine etkisi OrtadoÄŸu üzerinden oluyor artÄ±k-Avrupa deÄŸil.”

TÜRKÄ°YE’YE BÄ°ÇÄ°LEN GÖREV MÜLTECÄ°LERÄ° ENGELLEMEK

Avrupa ile Türkiye’nin ticari iliÅŸkiler dÄ±ÅŸÄ±nda “mülteci meselesi”nde ortak olduÄŸunu belirten Öney deÄŸerlendirmesini ÅŸöyle devam etti: “Macaristan ziyaretinde de, BaÅŸbakan Viktor Orbán’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ±n odaklandÄ±ÄŸÄ± üzere Türkiye, ‘Avrupa’nÄ±n güvenliÄŸi ve istikrarÄ± için kilit rol oynayan ülke’. ‘Güvenlik ve istikrar’ sözcüklerinin de iÅŸaret ettiÄŸi üzere, Türkiye’nin ‘aslî’ görevi, Avrupa’ya mültecilerin gelmesini engellemek olarak ÅŸekilleniyor. Oysa Macaristan ziyareti esnasÄ±nda Orbán ile yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AB’ye yönelik sert eleÅŸtirilerde de bulundu, ‘1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapÄ±lmadÄ±. Ne evet ne hayÄ±r. Evetse evet, hayÄ±rsa hayÄ±r. Samimi olmak lazÄ±m. AlacaksanÄ±z sinyallerini verin, almayacaksanÄ±z bunu da söyleyin. Ne bizi yorun ne biz sizi yoralÄ±m. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Bu kadar açÄ±k ve net olmak lazÄ±m. Ben, siyasette özellikle açÄ±klÄ±ÄŸÄ± severim, netliÄŸi severim, dürüstlüÄŸü severim. Bu adÄ±mÄ± da buna göre atmak lazÄ±m diyorum ve ÅŸu anda sabÄ±r noktasÄ±ndayÄ±z, sonu hayrolur diyorum’ dedi. AslÄ±nda bu sözler, ErdoÄŸan’Ä±n son dönemde, ‘Avrupa BirliÄŸi konusunda referanduma gideriz’ ifadelerini akla getiriyor. ErdoÄŸan, geçen hafta da TRT World Forum’un kapanÄ±ÅŸ oturumundaki konuÅŸmasÄ±nda neredeyse BudapeÅŸte’de söylediklerinin aynÄ±sÄ± sözlerle ‘AB referandumu’ konusunu gündeme getirmiÅŸti, ‘Sene 2018, hâlâ bizi oyalÄ±yorlar. Böyle zulüm olmaz. AB bu mantÄ±kla giderse bize düÅŸen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Öyle Avrupa ülkeleri var ki, bir sene içine 2-3 referandum sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor’ demiÅŸti.

Türkiye, ‘AB üyeliÄŸi’ konusunda referanduma gidip, Britanya tarzÄ± bir Brexit denemesine mi giriÅŸecek? OlasÄ± referandumda, ‘AB üyeliÄŸine hayÄ±r oyu çÄ±kmasÄ± halinde de, ‘TREXIT’ yoluyla da, AB’ye daha girmeden AB’yi terk eden ilk ülke mi olacak?”

Spekülasyonlar bir yana Orbán nezdinde, AB’ye söylenecek her eleÅŸtirel sözün ayrÄ± bir deÄŸeri olduÄŸuna dikkat çeken Öney, “Avrupa Parlamentosu’nun, Macaristan’a karÅŸÄ± AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulanmasÄ±na neden olabilecek Lizbon AnlaÅŸmasÄ±’nÄ±n 7. Maddesi’nin devreye girmesini desteklemesinden sonra Orbán, AB’yi güç duruma düÅŸürecek her türlü eleÅŸtiri ve adÄ±ma (her zamankinden de) pozitif yaklaÅŸÄ±yor. Ankara ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için, Buda tarafÄ±ndaki Gül Baba Türbesi’nin, Türkiye tarafÄ±ndan restorasyonu ertesi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gibi ‘hoÅŸ’ detaylar ve Türk Hava YollarÄ±’nÄ±n BudapeÅŸte’yi ‘Avrupa üssü’ haline getirmesi projesi gibi ticari imkânlar dÄ±ÅŸÄ±nda, Macaristan ziyareti ‘çok önemli’ addedilmemiÅŸ olabilir. Ama Orbán için bu ziyaret ‘anlam ve ehemmiyet’ bakÄ±mÄ±ndan çok daha farklÄ± bir noktaydÄ±” yorumunu yaptÄ±.

ORBÁN Ä°ÇÄ°N ERDOÄžAN BÄ°R ‘SEMBOL’

2014’te, Orbán’Ä±n kendisini dünya gündemine oturtan konuÅŸmasÄ±nda “liberal demokrasinin zamanÄ±nÄ±n geçtiÄŸi”ni savunduÄŸunu hatÄ±rlatan Sezin Öney devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Orbán bu konuÅŸmasÄ±nda, kendisi ve partisi Fidesz’in hedefinin ‘liberal olmayan (illberal) bir devlet kurmak olduÄŸunu’ ifade etmiÅŸti. ‘Özel, farklÄ± bir milli anlayÄ±ÅŸ’ sergileyen ve özgürlüÄŸü, ‘o milliyet için’ savunan bir ideoloji geliÅŸtireceÄŸini vurgulayan Orbán, ErdoÄŸan’Ä± da örnek göstermiÅŸti. Orbán, 2015’teki mülteci krizi ve o dönemde, Macaristan sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan geçip BatÄ± Avrupa’ya yönelen mültecilerin imgelerini kullanarak, bahsettiÄŸi ideolojisini, gerçekten de ülkesinin siyaseti ve kurumlarÄ± ÅŸekillendiren baÅŸlÄ±ca öÄŸe haline getirdi. ‘Göçmen’ ve ‘yabancÄ±’ fobisi de, Macaristan’Ä±n baÅŸlÄ±ca gündem maddesi haline geldi. Bugün, bu fobilerin de etkisiyle, Orbán’Ä±n partisi Fidesz’e destek yüzde 50’lerin üzerinde gözüküyor. Bu desteÄŸin de ötesinde, Fidesz’e en yakÄ±n parti bile ancak yüzde 17 civarÄ± oy alabiliyor; yani, 2017 Nisan’Ä±ndaki genel seçimlerden sonra, Macaristan’da muhalefet diye bir ÅŸey kalmadÄ± dense yeridir. Veya Fidesz, Macaristan’Ä±n tek partisi haline geldi desek de yeridir.”

MACARÄ°STAN BASINI GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ°NÄ° ÖNE ÇIKARDI

Sezin Öney, Macaristan medyasÄ±nda ziyaretten ziyade BudapeÅŸte’de hiç görülmemiÅŸ boyutta güvenlik önlemlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ön planÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Gerçekten de, BudapeÅŸte’de ve özellikle havaalanÄ± çevresinde 8-9 Ekim günleri ‘kuÅŸ uçurtulmadÄ±’ dense yeridir. BudapeÅŸte ziyareti, Demokratikus Koalíció (Demokratik Koalisyon-DK) adlÄ± sol liberal partinin, parlamento penceresine posterler asarak protestosu ve Identitás Generációt (Kimlik Jenerasyonu) adlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gençlik grubunun bir avuç üyesinin, Gül Baba Türbesi çevresinde yaptÄ±ÄŸÄ± “Avrupa’da Ä°slam istemiyoruz” gösterisi dÄ±ÅŸÄ±nda olaysÄ±z geçen bir geziydi.

Orbán’Ä±n kendisinin liderliÄŸindeki Macaristan’Ä±n, ‘Avrupa’nÄ±n Ä°slâmizasyonuna karÅŸÄ± duran son kale’ olduÄŸuna yönelik söylemleri var. Partisi Fidesz’in de, çarÅŸaflÄ± bir kadÄ±n ile dekolte giyinmiÅŸ bir kadÄ±nÄ±n görsellerini yanyana koyarak, ‘Avrupa’nÄ±n Ä°slâmizasyonuna set çektikleri’ iddiasÄ±ndaki kampanya posterleri vardÄ±. Son dönemde, Macaristan’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ hareketlerin yükselmesinde ‘Ä°slamofobi’ propagandasÄ±nÄ±n rolü olmasÄ± da enteresan bir ironik durum.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:18

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