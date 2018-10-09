Bakan aÃ§Ä±kladÄ±: TÃ¼rkiyeâ€™de 91 bin 300 yabancÄ± ÅŸirket var

CHP'li Ã–mer Fethi GÃ¼rerâ€™in soru Ã¶nergesine yanÄ±t veren Ticaret BakanÄ± Pekcan, TÃ¼rkiye'de 91 bin 300 adet yabancÄ± ticari iÅŸletme bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, CHP'li Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta Türkiye'de faaliyet gösteren 91 bin 300 adet yabancÄ± ticari iÅŸletme bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. SorularÄ±nÄ±n tamamÄ±na yanÄ±t alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürer, “Åžirket sayÄ±larÄ± yanÄ±nda faaliyet alanlarÄ±, taÅŸÄ±nmaz edinimleri de bir bütün olarak kamuoyunun bilgisine sunulmalÄ±dÄ±r” dedi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “Türkiye’de faaliyet gösteren yabancÄ± sermayeli firma ve toplam yabancÄ± ortaklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na yönelik” sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan “OrtaklarÄ±nÄ±n biri ve tamamÄ± yabancÄ± uyruklu olan anonim ve limited ÅŸirketler ile yabancÄ± uyruklu ticari iÅŸletmelerin 91 bin 300 adet” olduÄŸunu ifade etti. Bakan, söz konusu firmalarÄ±n yabancÄ± uyruklu 68 bin 953 gerçek, 5 bin 266 tüzel kiÅŸi ortaÄŸÄ± bulunduÄŸunu belirtti.

KÄ°T'lerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurduÄŸu ÅŸirket sayÄ±sÄ±na yönelik cevap alamayan Gürer, KÄ°T’lerin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurduÄŸu firma, ortaklÄ±k, ÅŸirket varlÄ±ÄŸÄ± ile bunlarÄ±n ilgi alanlarÄ± ve faaliyetleri ile SayÄ±ÅŸtay'Ä±n denetimine tabi olup olmadÄ±ÄŸÄ± gibi konularda kapsamlÄ± açÄ±klamanÄ±n ihtiyaç olduÄŸunu vurguladÄ±. Gürer, yabancÄ±larÄ±n Türkiye'de faaliyetlerini giderek geniÅŸlettiÄŸini hatÄ±rlatarak, sorularÄ±na kÄ±smen yanÄ±t alabildiÄŸini ve bütününe yanÄ±t beklediÄŸini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:05

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