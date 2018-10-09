YargÄ±lanan BarÄ±ÅŸ Akademisyeni Ceren SÃ¶zeri'nin beyanÄ±nÄ±n tam metni

BarÄ±ÅŸ akademisyeni Ceren SÃ¶zeri: Bildiriyi yeniden baÅŸlayan ÅŸiddetin sona ermesi, Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recine geri dÃ¶nÃ¼lmesi umuduyla imzaladÄ±m.

Evrensel YazarÄ±, Doç. Dr. Ceren Sözeri'nin BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" bildirisini imzalamasÄ± sebebiyle "Terör örgütü propagandasÄ±" iddiasÄ±yla Ä°stanbul Adliyesi'nde 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadaki beyanÄ±nÄ± yayÄ±nlÄ±yoruz.

“2004 YÄ±lÄ±ndan beri Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapmaktayÄ±m. AraÅŸtÄ±rma alanlarÄ±m ve ders verdiÄŸim konular Türkiye’de medya sahipliÄŸi, medya politikalarÄ±, medyada ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, nefret söylemi, ifade özgürlüÄŸü ve onunla baÄŸlantÄ±lÄ± bir hak olan basÄ±n özgürlüÄŸüdür. Bu nedenle nelerin ifade özgürlüÄŸü alanÄ±na girdiÄŸi konusunda uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri, yasal düzenlemeleri, ilgili yargÄ± kararlarÄ±nÄ± takip ederim, kendimi temel bir insan hakkÄ± olan ifade özgürlüÄŸü ve basÄ±n özgürlüÄŸü savunucusu olarak tanÄ±mlarÄ±m.

11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna açÄ±klanan ve imzamÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” bildirisinin tüm uluslararasÄ± ve ulusal düzenlemeler kapsamÄ±nda ifade özgürlüÄŸüne girdiÄŸine dair hiçbir ÅŸüphem bulunmamaktadÄ±r. Zaten Emniyet’te vermiÅŸ olduÄŸum ifade de bunu belirttim.

2014 yÄ±lÄ±nda kÄ±smen yasal bir zemine kavuÅŸturulan çözüm sürecinde atÄ±lan adÄ±mlarÄ± bir vatandaÅŸ olarak desteklediÄŸimi, türlü engellemelere raÄŸmen sürdürüldüÄŸü ölçüde toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için umutlandÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirtmek isterim. KiÅŸisel olarak her türlü ÅŸiddetin karÅŸÄ±sÄ±nda olan bir insanÄ±m. Bugüne dek ÅŸiddeti öven hiçbir eylemin destekçisi olmadÄ±m. Davaya konu olan bildiriyi de yeniden baÅŸlayan ÅŸiddetin sona ermesi, çözüm sürecine geri dönülmesi umuduyla imzaladÄ±m.

SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ± Bese Hozat’Ä±n “AydÄ±n ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çÄ±ksÄ±n” ifadesini bizlere yönelik bir talimat olarak deÄŸerlendirmiÅŸ ve hiçbir delil sunmadan bu talimata uyduÄŸumuzu iddia etmiÅŸtir. Öncelikle bunca yÄ±ldÄ±r baÄŸÄ±msÄ±z kimliÄŸini koruyan bir akademisyen olarak bir yerden talimat alarak harekete geçtiÄŸim iddiasÄ±nÄ± ÅŸahsÄ±ma yönelik hakaret kabul ediyorum. Ä°mzalamÄ±ÅŸ olduÄŸum metinde “öz yönetimlere sahip çÄ±kma” çaÄŸrÄ±sÄ± yapan hiçbir ifade bulunmamaktadÄ±r. SavcÄ± niyet okuma yoluyla bizi suçla iliÅŸkilendirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 11 Ocak 2016 tarihinde evinin kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde vurularak öldürülen ve ailesinin cansÄ±z bedenini buzdolabÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki Cemile ÇaÄŸÄ±rga’dan da, Taybet Ä°nan'dan da ve baÅŸka sivil ölümlerden de medya sayesinde haberdardÄ±k. KaldÄ± ki Åžubat 2017’de BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± Yüksek KomiserliÄŸi (OHCHR) tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan Temmuz 2015- AralÄ±k 2016 dönemini içeren “Türkiye’nin güneydoÄŸusundaki insan haklarÄ± durumuna iliÅŸkin rapor”da aÅŸÄ±rÄ± güç kullanÄ±mÄ±; öldürme; zorla kaybedilme; iÅŸkence; konutlarÄ±n ve kültürel mirasÄ±n yok edilmesi; nefrete teÅŸvik; acil tÄ±p hizmetleri, gÄ±da, su ve geçim kaynaklarÄ±na eriÅŸimin engellenmesi; kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet; ve düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü ile siyasi katÄ±lÄ±m haklarÄ±nÄ±n ciddi ölçüde kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na dair sayÄ±sÄ±z tespitinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilmekteydi. AyrÄ±ca aynÄ± yÄ±l Avrupa Konseyi’nin 2016 Türkiye Ä°lerleme Raporu’nda da “BazÄ± illerde savaÅŸ benzeri koÅŸullar hâkimdir. Ä°nsan haklarÄ±nÄ±n sistematik ve ciddi biçimde ihlal edildiÄŸi yaygÄ±n olarak kaydedilmiÅŸtir. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± yerlerde ülke içinde yerinden olmuÅŸ nüfusun geldiÄŸi nokta ve bu bölgelerdeki temel hizmetlere eriÅŸim eksikliÄŸi de önemli bir endiÅŸe kaynaÄŸÄ±dÄ±r” ifadesi yer almaktadÄ±r.

Bildirinin muhatabÄ± içeriÄŸinde açÄ±kça belirtildiÄŸi üzere, baÅŸta hükümet olmak üzere, tüm siyasi partilerdir. Çünkü siyasetçiler topluma refah, barÄ±ÅŸ, huzur ve güvenlik saÄŸlayacaklarÄ± taahhüdü ile vatandaÅŸlardan oy istemektedirler. Ben bir vatandaÅŸ olarak eleÅŸtiri hakkÄ±mÄ± kullandÄ±m, hatta SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ±’nÄ±n deyimiyle “bilimsel çalÄ±ÅŸmalar yapmam ve fikirlerimin dikkate alÄ±nacaÄŸÄ±” ümidiyle hareket ettim.

SavcÄ±’nÄ±nimzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z metni örgüt bildirilerine benzetmesi tamamen niyet okuma giriÅŸimidir. Ben hiçbir benzerlik görmüyorum.KaldÄ± ki terör örgütü propagandasÄ± yapmak suçu Türkiye’nin geçmiÅŸ yÄ±llarda Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nde yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve tazminat ödemeye mahkûm olduÄŸu kararlar ve diÄŸer AÄ°HM içtihatlarÄ± dikkate alÄ±narak 2013 yÄ±lÄ±nda Terörle Mücadele Kanunu’nda deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin ÅŸiddeti teÅŸvik edici nitelikte olmayan açÄ±klamalarÄ± ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirdiÄŸi kararlarÄ±ndan yola çÄ±karakmaddenin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan suçun unsurlarÄ± yeniden belirlenmiÅŸ maddeye ‘cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere baÅŸvurmayÄ± teÅŸvik edecek ÅŸekilde’ ibaresi eklenmiÅŸtir.Ä°fade ve basÄ±n özgürlüÄŸünün yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n iddianamelerinde sÄ±kça atÄ±f yapÄ±lan Prof.Dr. Ersan Åžen’in de altÄ±nÄ± çizdiÄŸi üzere Ä°HAM net bir “terör” tanÄ±mÄ± vermemekle birlikte; ÅŸiddet çaÄŸrÄ±sÄ± ve terör propagandasÄ± konulu baÅŸvurularÄ±; kendi içtihadÄ±nda geliÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu ölçütler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda incelemekte ve kamu makamlarÄ±nÄ±n müdahalesine uÄŸrayan ifadeye, “ÅŸiddet çaÄŸrÄ±sÄ±”, “silahlÄ± ayaklanma çaÄŸrÄ±sÄ±”, “isyan çaÄŸrÄ±sÄ±” içerip içermediÄŸini, ifadenin “derin ve mantÄ±kdÄ±ÅŸÄ± bir kini aÅŸÄ±layarak ÅŸiddetin artmasÄ±na yol açacak nitelikte olup olmadÄ±ÄŸÄ±”, “kiÅŸilerin ismi belirtilerek fiziksel bütünlüklerine zarar verme ihtimali oluÅŸturan bir ifade özelliÄŸi taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±” yönlerinden bakmaktadÄ±r.

SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ± dünyanÄ±n çeÅŸitli yerlerinde terör yöntemine baÅŸvuran örgütler üzerinden örnekler vermiÅŸ. Ä°spanya’nÄ±n da adÄ± geçtiÄŸi için bu baÄŸlamda mahkemenizeCastells Ä°spanya’ya KarÅŸÄ± davasÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak isterim. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi 1992 yÄ±lÄ±nda Senatör Manuel Castells’in Bask bölgesinde iÅŸlenen cinayetlerin ardÄ±nda “sadece Hükümet, Hükümet Partisi ve onlarÄ±n adamlarÄ± olabilir” ifadesini ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirmiÅŸ, hükümeti aÅŸaÄŸÄ±lamak suçundan açÄ±lan ceza davasÄ±nÄ± haksÄ±z bulmuÅŸtur. Mahkeme kararÄ±nda 1976 HandysideBirleÅŸik KrallÄ±k’a karÅŸÄ± kararÄ±na atÄ±fta bulunmuÅŸtur. “Mahkeme, 10. maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda tanÄ±nan ifade özgürlüÄŸünün, demokratik bir toplumun esaslÄ± temellerinden birini oluÅŸturduÄŸunu ve toplumun geliÅŸmesi için temel koÅŸullardan biri olduÄŸunu hatÄ±rlamaktadÄ±r. Ä°fade özgürlüÄŸü, 10. maddenin ikinci fÄ±krasÄ±na tabi olarak, sadece lehte olduÄŸu kabul edilen veya zararsÄ±z görülen veya ilgilenmeye deÄŸmez bulunan "haber" ve "düÅŸünceler" için deÄŸil; fakat aynÄ± zamanda aleyhte olan, çarpÄ±cÄ± gelen ve rahatsÄ±z eden haber ve düÅŸünceler için de uygulanÄ±r. Bunlar, çoÄŸulculuÄŸun, hoÅŸgörünün ve açÄ±k fikirliliÄŸin gerekleridir; bunlar olmaksÄ±zÄ±n demokratik toplum olmaz” ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkeme aynÄ± kararÄ±nda “Hükümeti eleÅŸtirmenin hoÅŸ görülebilir sÄ±nÄ±rlarÄ±, ÅŸahÄ±slarÄ± ve hatta politikacÄ±larÄ± eleÅŸtiri sÄ±nÄ±rÄ±ndan daha geniÅŸtir. Demokratik bir sistemde Hükümetin eylemleri ve ihmalleri, sadece yasama ve yargÄ±lama organlarÄ±nÄ±n deÄŸil, basÄ±nÄ±n ve kamuoyunun da yakÄ±ndanincelemesine tabidir. DahasÄ±, Hükümetin iÅŸgal ettiÄŸi üstün mevki, özellikle muhaliflerinin veya medyanÄ±n haksÄ±z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve eleÅŸtirilerini karÅŸÄ±lamak için baÅŸka araçlarÄ± kullanabileceÄŸi durumlarda ceza davasÄ±na baÅŸvurmada kendisini sÄ±nÄ±rlÄ± görmesini gerektirir.” tespitini de yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

SoruÅŸturma SavcÄ±sÄ±’nÄ±n da tespit edemediÄŸi üzere “Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z” bildirisinde ÅŸiddeti teÅŸvik eden, silahlÄ± ayaklanma çaÄŸrÄ±sÄ±, isyan çaÄŸrÄ±sÄ±, terör yöntemlerini övücü hiçbir ifade bulunmamaktadÄ±r. Metin tamamÄ±yla bir barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r. Metin içinde yalnÄ±zca hükümete yönelik eleÅŸtiri barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r, bu da gerek uluslararasÄ± sözleÅŸmeler gerekse Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±ndadÄ±r ve temel bir insan hakkÄ±dÄ±r. Kanunda tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸ bir suç sebebiyle yargÄ±lanÄ±yorum. Bu nedenle derhal beraatÄ±mÄ± talep ediyorum.

SaygÄ±larÄ±mla,

Doç. Dr. Ceren Sözeri" (HABER MERKEZÄ°)

BarÄ±ÅŸ akademisyeni SÃ¶zeri yargÄ±landÄ±: Bildiri bir barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±dÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:02

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