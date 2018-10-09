IMFâ€™ninki ile bakanÄ±n bÃ¼yÃ¼me tahmini arasÄ±nda uÃ§urum var

IMF TÃ¼rkiye ekonomisi iÃ§in bu yÄ±lki bÃ¼yÃ¼me Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼ yÃ¼zde 4.2â€™den 3.5â€™e indirdi. 2019 iÃ§in ise IMFâ€™in bÃ¼yÃ¼me beklentisi sadece yÃ¼zde 0,4.

IMF Türkiye ekonomisi için bu yÄ±lki büyüme öngörüsünü yüzde 4.2’den 3.5’e indirdi. 2019 için ise IMF’in büyüme beklentisi sadece yüzde 0,4 olarak belirtti. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ise 2019 yÄ±lÄ± için büyüme hedefini yüzde 2,3 indirmiÅŸti.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2018 yÄ±lÄ± büyüme öngörüsünü, Temmuz ayÄ±nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± yüzde 4.2 düzeyinden 0.7 puan düÅŸürerek, yüzde 3.5 düzeyine indirdi. IMF’nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± “Küresel Ekonomik Görünüm Ekim 2018” raporunda, Türkiye ekonomisinin 2019 yÄ±lÄ±nda da yüzde 0.4 büyüyeceÄŸi öngörüldü.

IMF’NÄ°N 2019 Ä°ÇÄ°N Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ÖNGÖRÜSÜ 12.3

IMF raporunda, küresel ekonomi için daha önce yüzde 3.9 olan büyüme öngörüsü de yüzde 3.8’e düÅŸürüldü ve dünya genelinde süren ticaret gerilimlerine, artan gümrük vergilerine dikkat çekildi. IMF raporunda ayrÄ±ca, geliÅŸmekte olan piyasalarda sermaye çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±larak, mevcut piyasalarda finansal koÅŸullarÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgusu yapÄ±ldÄ±. Raporda, Türkiye’ye iliÅŸkin bölümünde, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 15, 2019 sonunda da yüzde 16.7 düzeyine yükseleceÄŸi öngörüldü. IMF’nin iÅŸsizlik öngörüleri de bu yÄ±l sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12.3 olarak açÄ±klandÄ±.

TÜKETÄ°M DURACAK AÇIK AZALACAK

Türkiye’de cari açÄ±ÄŸÄ±n gayrisafi yurt içi hasÄ±laya (GSYH) oranÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonunda yüzde 5.7’e yükseldikten sonra gelecek yÄ±l yüzde 1.4’e gerileyeceÄŸi öngörüsüne de yer verildi. Raporda, bu gerileme öngörüsü, ABD ve Çin arasÄ±ndaki ticaret gerilimleri ve Türkiye’nin de içinde bulunduÄŸu geliÅŸmekte olan piyasalardan olasÄ± sermaye çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayandÄ±rÄ±ldÄ±.

Karar aynÄ± zamanda tüketimin duracaÄŸÄ±nÄ±n da göstergesi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:58

www.evrensel.net