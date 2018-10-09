BaÅŸhekimlikten tasarruf talimatÄ±: Hayati olmayan ameliyatlarÄ± yapmayÄ±n

Gazi Ãœniversitesi Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi, tÄ±bbi malzeme fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle hayati olmayan ameliyat ve iÅŸlemlerin ertelenmesini istedi.

Birkan BULUT

Ankara

Dövizdeki yükseliÅŸ ve artan fiyatlar kamudaki saÄŸlÄ±k hizmetlerini vurmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi, tÄ±bbi malzeme ve ilaç fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ gerekçesiyle hayati olmayan ameliyat ve iÅŸlemlerin ertelenmesini istedi.

Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesi Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi tarafÄ±ndan Genel Cerrahi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen “Malzeme alÄ±mlarÄ±” konulu yazÄ±da, cerrahi ana bilim dallarÄ±ndan kemer sÄ±kmalarÄ± istendi. BaÅŸhekim Ahmet Demircan imzalÄ± yazÄ±da, ihtiyaç duyulan ilaç ve tÄ±bbi malzemeleri tedarik eden firmalarÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’nin üzerinde fiyat verdiÄŸi belirtildi. Bu nedenle alÄ±nacak önlemlerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da ÅŸöyle denildi: “SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin bekletilemez ve aksatÄ±lamaz, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸamÄ±nÄ±n ihmal edilemez özelliÄŸi nedeniyle ameliyatlarda/iÅŸlemlerde kullanÄ±lacak malzemelerin satÄ±n alma süreçlerinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekçeli raporun satÄ±n alma iÅŸlemlerinin altÄ±na eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alÄ±Ä±nacak olup, diÄŸer elektif ameliyat, iÅŸlem vb. için kullanÄ±lacak malzemelerin alÄ±mÄ± bir süreliÄŸine ertelenecektir.”

DENETÄ°ME KARÅžI HAZIRLIK

BaÅŸhekimlik yazÄ±sÄ±nda, çeÅŸitli bölümlerden istediÄŸi “Hayati Öneme Haiz” belgesi sayesinde bölüm, hastane ve üniversite yönetiminin SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi denetleyici kurumlar karÅŸÄ±sÄ±nda hesap verebilir olacaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±. YazÄ±da bu belgenin “devleti zarara uÄŸratmak”, “kamu zararÄ±na sebebiyet vermek” tarzÄ± suçlamalar karÅŸÄ±sÄ±nda kanÄ±t olarak sunulabileceÄŸi kaydediliyor.

‘DEVLETÄ°N ÖDEMESÄ° GEREKÄ°YOR’

FotoÄŸraf: Evrensel

Ankara Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, dövizdeki artÄ±ÅŸ nedeniyle 15 Eylül’den sonra hastanelerde ilaç bulunamayacaÄŸÄ± konusunda uyarÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Devletin hastanelere ödeme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’ni güncellemediÄŸini belirten Bulut, yabancÄ± firmalar karÅŸÄ±sÄ±nda ana müÅŸteri konumunda bulunan devletin, fiyatlarÄ± güncellememesi ve hastanelere ödeme yapmamasÄ± nedeniyle çoÄŸu hastanede bu sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vedat Bulut, “Kimi böyle yazÄ±yla kimisi de sözlü olarak yapÄ±yor. Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi firmalardan aldÄ±ÄŸÄ± malzemelerin parasÄ±nÄ± iki yÄ±l sonra ödüyor. Çözüm için fiyatlarÄ±n güncellenmesi ve devletin hastanelere ödeme yapmasÄ± gerekiyor” dedi.

AMELÄ°YATLAR Ä°PTAL

Özellikle medikal ürünlerde dövizdeki yükseliÅŸ nedeniyle yaÅŸanan artÄ±ÅŸ ameliyatlarÄ± iptal ettirdi. Birçok ilde doÄŸuÅŸtan duymayan çocuklarÄ±n duymasÄ± için hayati öneme sahip ‘biyonik kulak’ ameliyatlarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi haberleri basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Ordu Devlet Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi de geçtiÄŸimiz günlerde doktorlara gönderdiÄŸi yazÄ±da pahalÄ± malzeme gerektiren ameliyatlarÄ± yapmayÄ±n talimatÄ± verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:45

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