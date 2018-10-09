Albayrak 'Enflasyonla TopyekÃ¼n MÃ¼cadele ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Albayrak'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'Enflasyonla Topyekun MÃ¼cadele ProgramÄ±'nda Ã¼retim yok, tarÄ±m politikasÄ± yok, fiyatlarda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ise hayal!

Firma ve sermaye çevrelerinin desteÄŸi ile hükümetin “Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramÄ±” açÄ±klandÄ±. Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak tarafÄ±ndan, Ä°stanbul Kongre Merkezi’nde duyurulan programÄ±n adÄ± her ne kadar ‘topyekun mücadele' olsa da program köklü politikalar içermekten uzak, iki aylÄ±k bir kampanya olmanÄ±n ötesine geçmedi.

Bankalar 1 AÄŸustos’tan itibaren yüksek faizleri kredileri yüzde 10 indireceklerini söylerken, birçok üründe yüzde 10 indirim yapÄ±lacaÄŸÄ± ve bu indirimin yÄ±l sonuna kadar sürdürüleceÄŸi duyuruldu.

Eylül ayÄ± enflasyonunun TÜÄ°K tarafÄ±ndan bile 6.3 olarak tespit edildiÄŸi, Yeni Ekonomik Program’da 2018 enflasyon hedefi yüzde 7’den yüzde 20.8’e çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak "Kurdaki oynaklÄ±k yavaÅŸ yavaÅŸ geride kalÄ±yor. Kur farkÄ±nÄ±n fiyatlarda yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi azaltacaÄŸÄ±z" iddiasÄ±nda bulundu.

Albayrak, son bir ay içersinde iki kez zam yapÄ±lan elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±nÄ± görmezden gelerek kalan son iki ay için zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AçÄ±klanan programa göre bekleyen KDV iadeleri hÄ±zlandÄ±rÄ±lacak, yÄ±l sonuna kadar baÅŸvurular sonuçlandÄ±rÄ±lacak. KDV iadesi baÅŸvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapÄ±lacak.

Ä°ÅžLETMELERE FÄ°NANSMAN DESTEÄžÄ°

ToplantÄ±da konuÅŸan Sanayi BakanÄ± Mustafa Varank ise iÅŸletmelere verilecek destekleri ÅŸöyle özetledi: BaÄŸlÄ± Ä°ÅŸletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14’e kadar finansman desteÄŸi vereceÄŸiz. Ä°hracat yapacak olan KOBÄ°’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranÄ±nda yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralÄ±k finansman eriÅŸim saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. KOSGEB borçlarÄ± 1 yÄ±l ertelenecek. KOSGEB tarafÄ±ndan destek kararÄ± alÄ±nan üç farklÄ± programla toplamda 1 milyar liralÄ±k makine ve teçhizat yatÄ±rÄ±mÄ±na yüzde 25’e kadar ilave destek saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Cari açÄ±ÄŸa neden olan ürünler için yerlileÅŸtirme programÄ± kapsamÄ±ndaki ikinci çaÄŸrÄ±mÄ±zda, en az 1,5 milyar liralÄ±k yeni yatÄ±rÄ±ma destek vereceÄŸiz.

FotoÄŸraf: Can Erok/DHA

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Tohumdan sofraya kadar giden yolda tüm verimsizlikleri ortadan kaldÄ±rmanÄ±n yolunu arÄ±yoruz. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki iÅŸleyecek ama zaman zaman regüle edici kuruluÅŸlarla gÄ±da arz güvenliÄŸini saÄŸlÄ±yor olacaÄŸÄ±z. Çaykur yaklaÅŸÄ±k 2 senedir zam yapmadÄ±, yapmayacak. Ucuz et projesi devam edecek. Bugünden geçerli olmak üzere gübrede 35 üründe yüzde 10 indirim olacak. Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidildi. Et ve Süt Kurumu tarafÄ±ndan üretilen 10 kalemde yüzde 10 indirim yapÄ±ldÄ±, Atatürk Orman çiftliÄŸi ürünlerine de yüzde 10 indirim. Türkiye’de bana göre ekonomik kriz yok. Manipülasyon var."

Pakdemirli, Carrefour, BÄ°M, Åžok, Migros ve Metro isimli marketlerde 50 üründe 2 ay süreyle yüzde 10 indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildirdi.

â€‹ FotoÄŸraf: Can Erok/DHA â€‹

SÄ°TE KURULDU AFÄ°ÅžLER BELÄ°RLENDÄ°

Programa destek veren tüm firmalar, bakanlÄ±ÄŸÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± internet sitesinden (http://enflasyonlamucadele.org.tr/) kamuoyuna duyurulurken, firmalar da çeÅŸitli poster, afiÅŸ ve logolarla programa katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyor.

Öte yandan Bakan Albayrak, ‘enflasyonla mücadele’ için kurduklarÄ± site üzerinden vatandaÅŸlarÄ±n mücadeleye destek veren firmalarÄ± takip etmesini saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

ÜRETÄ°M YOK, TARIM POLÄ°TÄ°KASI YOK, FÄ°YATLARDA KALICI DÜÅžÜÅž HAYAL!

Bülent FALAKAOÄžLU

Evrensel gazetesi Ekonomi Editörü

Zorlamayla fiyat indirerek, enflasyonun yÄ±l sonunda, Yeni Ekonomi ProgramÄ±’nda hedeflenen düzeyde yani yüzde 20 civarÄ±nda gerçekleÅŸmesini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ.

Zaten programÄ±n açÄ±klanan programÄ±n vadesi de 2-2.5 ay.

Peki ya sonrasÄ±?

AçÄ±kçasÄ± sandÄ±k ve oya endeksli, yine sorun öteleme üzerine kurulu bir kampanya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bir kampanyadan bahsedilebilir ancak çözüm odaklÄ± bir enflasyonla mücadele politikasÄ±ndan bahsetmek mümkün deÄŸil.

Üretim hedefi olmayan, tarÄ±m hayvancÄ±lÄ±k ve dÄ±ÅŸ ticaret politikasÄ± bulunmayan programÄ±n enflasyonda kalÄ±cÄ± bir düÅŸüÅŸ yaratabilmesi olasÄ± deÄŸil! Fiyat kontrolleri ve özel sektöre verilecek destek üzerine kurulmuÅŸ (HalihazÄ±rda yüksek faizden borçlanmÄ±ÅŸ iÅŸletmelere dahi yüzde 10 faiz indirimi gelecek) bir programla ancak yanÄ±lsama yaratÄ±labilir.

Elektrik ve doÄŸalgaza zaten fahiÅŸ zam gelmiÅŸken, yÄ±l sonuna kadar zam yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamanÄ±n bir yanÄ±ltmacadan ibaret olmasÄ± gibi!

Bu yanÄ±lsama ile, ücret ve maaÅŸlarda fedakarlÄ±k dayatmak, enflasyonla mücadele adÄ± altÄ±nda ücretleri baskÄ±lamak, yükseltilmesi talep edilen asgari ücreti düÅŸük tutmak gibi çoktan niyet edilmiÅŸ olan uygulamalarÄ± hayata geçirmenin kolay olacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Nakliye pahalÄ±, kurlar yüksek, faiz yüksek, üretim baÄŸÄ±mlÄ±. Bunlara çözüm üretmeden kampanya ile geçici bir sonuç alÄ±nsa da, kampanya sonrasÄ±nda fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam eder.

Enflasyon eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 24.52

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 18:14

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