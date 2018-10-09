Amasyaâ€™da 10 Ekimâ€™de katledilenler anÄ±ldÄ±

Ankara katliamÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi Merzifon yÃ¶neticisi Metin KÃ¼rklÃ¼ ve Hakan Dursun AkalÄ±n mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

10 Ekim katliamÄ±nÄ±n üçüncü yÄ±l dönümünde katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler Amasya'da anÄ±ldÄ±. Emek Partisi Merzifon yöneticisi Metin Kürklü ve Hakan Dursun AkalÄ±n mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Emek Partisi Merzifon yöneticisi Metin Kürklü için yapÄ±lan anmayÄ± Merzifon Demokrasi Platformu düzenledi. Anmaya EÄŸitim Sen Ä°l ve ilçe yöneticileri ile üyeleri, SES yönetici ve üyeleri, Emek Partisi, CHP ve HDP temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Anmada KESK adÄ±na Recep Karabek, Emek Partisi adÄ±na SadÄ±k Turan konuÅŸma yaptÄ±.

KonuÅŸmalarda emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ talepleriyle gidilen bir mitinge tahammülsüzlüÄŸün geldiÄŸi noktanÄ±n daha fazla kan ve gözyaÅŸÄ± olduÄŸuna vurgu yapÄ±ldÄ±. O gün emek mücadelesine, barÄ±ÅŸa ve demokrasiye ne kadar ihtiyaç varsa bugün ondan daha fazla ihtiyaç olduÄŸu belirtilen konuÅŸmalarda, tüm emekçilerin, demokrasiden yana olan güçlerin birleÅŸerek emek alanÄ±ndaki sömürüye, savaÅŸ çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ±na, antidemokratik uygulamalara karÅŸÄ± birlikte yaÅŸam mücadelesi vermesinin zorunluluÄŸu olduÄŸu ifade edildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

HAKAN DURSUN AKALIN MEZARI BAÅžINDA ANILDI

YaÅŸamÄ± yitirenlerden Hakan Dursun AkalÄ±n, KESK Åžube ve Temsilciliklerinin düzenlediÄŸi etkinlikte anÄ±ldÄ±. Anmaya Merzifon KESK temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Emek Partisi ve HDP üyeleri katÄ±ldÄ±. KESK adÄ±na EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Bülent Erciyas, tutuklu sanÄ±klara ceza vermenin önemli olduÄŸunu ancak katliamda sorumluluÄŸu, ihmali bulunan hükümetin, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ankara ValiliÄŸinin ve MÄ°T ve emniyet mensuplarÄ±nÄ±n da yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Erciyas, “O gün taleplerimize gözlerini yuman, kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kayanlar ÅŸimdi her emek mücadelesini baskÄ± ve ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±yor. Ä°çeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da savaÅŸ sürdürülüyor, Suriye’de emperyalist devletlerin çÄ±karlarÄ±na payanda olunuyor. Bu yüzden her geçen gün emek, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesi daha fazla ihtiyaç haline geliyor” dedi.

Emek Partisi adÄ±na konuÅŸma yapan Cumhur Koca da “Biz kamu görevlilerin de en az bombayÄ± patlatanlar kadar sorumlu olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyor, onlarÄ±n da yargÄ±lanmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Bizim yÄ±lmadan en geniÅŸ birlikteliÄŸi saÄŸlayarak mücadeleye devam etmemiz gerekir. Ancak bu ÅŸekilde bu uÄŸurda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Hakan yoldaÅŸÄ±mÄ±za, Metin yoldaÅŸÄ±mÄ±za ve diÄŸer yoldaÅŸlarÄ±mÄ±za haklarÄ±nÄ± teslim etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Hakan Dursun AkalÄ±n’Ä±n mezarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na çiçekler konuldu. (Amasya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:17

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