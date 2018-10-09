'3. havalimanÄ±nda iÅŸÃ§iler aranÄ±yor, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±yor'

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, kÃ¶lelik koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin tek tek sÄ±raya dizilip arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan eylemler sonrasÄ± 29 iÅŸçi ile 5 sendika yöneticisinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 3. havalimanÄ± ÅŸantiyesinde baskÄ±lar devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden iÅŸçilerin bu sabah araçlardan indirilip arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, iÅŸçilerin iki arama noktasÄ±ndan geçirilerek kimlik kartÄ± olmayanlarÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Arama ve gözaltÄ±lara tepki gösteren Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, “Bize servis olarak vermedikleri belediye araçlarÄ± asker dolu, bu neyin korkusu?" dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:05

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