EMEP: Emek, barÄ±ÅŸ ve demokrasiyi mutlaka kazanacaÄŸÄ±z

10 Ekim Ankara KatliamÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan Emek Partisi 'Katliam aydÄ±nlatÄ±lmadan adaletten sÃ¶z edilemez' dedi.

10 Ekim Ankara katliamÄ± ile ilgili açÄ±klama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan “Bu ülkenin iÅŸçileri, emekçileri ve ezilen halklarÄ± olarak emeÄŸin haklarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸÄ± ve demokrasiyi mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

10 Ekim 2015 günü Ankara GarÄ±’nda ülkenin en büyük katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžükran DoÄŸan Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi için buluÅŸanlarÄ±n arasÄ±nda patlayan iki canlÄ± bombanÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin barÄ±ÅŸ talebine yapÄ±lmÄ±ÅŸ büyük bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

DoÄŸan, "7 Haziran seçimlerinde çoÄŸunluÄŸu kaybeden AKP iktidarÄ±nÄ±n "kaos istediniz buyurun size kaos” dediÄŸi günlerde yaÅŸanan katliamÄ±n arkasÄ±ndan 3 KasÄ±m seçimlerinde AKP yeniden çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Katliamdan oy devÅŸirildiÄŸini dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu oylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ifade etmiÅŸti." dedi.

'10 EKÄ°M ÖNCESÄ° VE SONRASI YAÅžANAN KATLÄ°AMLAR Ä°KTÄ°DAR Ä°ÇÄ°N KOLAYLAÅžTIRICI OLDU’

DoÄŸan "OHAL’in kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun kâÄŸÄ±t üstündeki halinin dahi yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, en küçük demokratik hakka tahammül edilmeyen, baskÄ± ve zorun dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, OrtadoÄŸu'da savaÅŸçÄ± politikalar izlenen bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz. Bu zor ve baskÄ± döneminin taÅŸlarÄ±nÄ±n döÅŸenmesinde 10 Ekim'in öncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan katliamlarÄ±n iktidar için kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± rol oynadÄ±ÄŸÄ± bugün daha açÄ±k görülmektedir.” ifadelerini kullandÄ±.

'HUKUK MÜCADELESÄ° KATLÄ°AMDAKÄ° SÄ°YASÄ° SORUMLULUÄžU ORTAYA KOYMUÅžTUR’

Bugün kölelik koÅŸullarÄ±na itiraz eden havaalanÄ± iÅŸçilerinin dahi terörist ilan edildiÄŸi, hak arayan iÅŸçinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir noktaya gelindiÄŸini ifade eden DoÄŸan; “Ä°ÅŸçi ve emekçiler ekonomik krizin yansÄ±malarÄ± ile boÄŸuÅŸurken, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, sosyal haklara birçok hak kaybÄ± yaÅŸanÄ±rken ülke baskÄ±yla yönetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. 10 Ekim katliamÄ±nda emek, barÄ±ÅŸ ve demokrasi diyen iÅŸçilerin emekçilerin bu talepleri halen devam ediyor. Bombalarla yok edilmesi mümkün olmayan bu talepler için mücadeleyi hiçbir siyasal iktidar engelleyemez, bugünküler de engelleyemeyecektir. Nitekim hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerinin, yaralÄ±larÄ±n, emek ve demokrasi güçlerinin bu zor koÅŸullarda yürüttüÄŸü hukuk mücadelesi, katliamdaki siyasal sorumluluÄŸu ortaya koymuÅŸtur. YurttaÅŸlarÄ±nÄ± IÅžÄ°D tehlikesi ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakan, IÅžÄ°D’in örgütlenmesine yol açan, katliama yol verenler bu katliamdan sorumludur. YargÄ± süreci bunu bütün açÄ±klÄ±ÄŸÄ± ortaya koymuÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n verilen karar, sadece IÅžÄ°D’lilere verilen ceza ile dosyayÄ± kapatma çabasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir”

'KATLÄ°AM AYDINLATILMADAN ADALETTEN SÖZ EDÄ°LEMEZ’

Ankara katliamÄ± ve diÄŸer tüm katliamlar aydÄ±nlatÄ±lmadan bu ülkede gerçek bir adaletten söz edilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen DoÄŸan; “10 Ekim'de yitirdiklerimizi saygÄ±yla anÄ±yoruz. Tüm sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±kmasÄ± ve hesap vermesi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Bu ülkenin iÅŸçileri, emekçileri ve ezilen halklarÄ± olarak emeÄŸin haklarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸÄ± ve demokrasiyi mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

IÅžiD katletti, devlet seyretti

Ankara KatliamÄ± 3. yÄ±lÄ±nda: 'Devletin unutma duvarÄ±nÄ± yÄ±kmalÄ±yÄ±z'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:27

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