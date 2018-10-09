10 Ekim KatliamÄ±â€™nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ anmalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Sendikalar, emek Ã¶rgÃ¼tleri ve 10 Ekim-Der, Ankara KatliamÄ±nÄ± anma etkinlikleri iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±: KaranlÄ±ktan kurtulmanÄ±n yolu katliamla hesaplaÅŸmak.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n 3. yÄ±ldönümünde yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler, yaralananlar, emek ve demokrasi güçleri aynÄ± yerde, aynÄ± saatte buluÅŸacaklar. Her yÄ±l artarak devam eden anma etkinliklerine çaÄŸrÄ±da bulunan 10 Ekim Der ile 10 Ekim mitinginin çaÄŸrÄ±cÄ±sÄ± sendika ve odalar, “Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi fikri, 10 Ekim’de bizlerden koparÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n en büyük düÅŸüydü. Bizler bu düÅŸün peÅŸinde koÅŸmaya, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸünü gerçek kÄ±lmak için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

KESK, DÄ°SK, TMMOB ve TTB tarafÄ±ndan 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen “Emek, Demokrasi ve BarÄ±ÅŸ” mitingi IÅžÄ°D’in iki canlÄ± bombasÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. 103 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 500’e yakÄ±n kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± katliamÄ±n üzerinden 3 yÄ±l geçti. Ancak ailelerin her yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± anmalar polis tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarken, dava sürecinde de katliamÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na izin verilmedi. Sadece tutuklu IÅžÄ°D’lilere hapis cezalarÄ± verilirken, katliamda ihmal ve sorumluluÄŸu bulunanlar yargÄ±lanmadÄ±. DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB ile 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ortak bir açÄ±klama yaptÄ±. YazÄ±lÄ± olarak yapÄ±lan açÄ±klamada, “Sadece Ankara’da deÄŸil, Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek anma etkinliklerine tüm halkÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz. 10 Ekim katliamÄ±, aynÄ± zamanda, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ en büyük suçlardan biridir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

3 YILDA ÖZLEM VE ÖFKEMÄ°Z BÜYÜDÜ

KatliamÄ±n üzerinden geçen üç yÄ±la raÄŸmen yaÅŸanan özlem ve öfkenin büyüdüÄŸüne dikkat çekilen açÄ±klamada, “Katliam sonrasÄ±nda emniyet güçlerinin yaralÄ±larÄ± hedef alan ÅŸiddeti, siyasi iktidarÄ±n olayÄ±n üzerini örtmeye yönelik tutumu, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargÄ±dan kaçÄ±rÄ±lmasÄ± ve 3 yÄ±l boyunca her anmamÄ±za yapÄ±lan ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar öfkemizi daha da büyütmüÅŸtür” denildi.

YARIN SAAT 10.04’TE ANKARA GARI ÖNÜNDE

Türkiye’nin uzun süreden beri yoÄŸun bir ÅŸiddet ve baskÄ± ikliminde olduÄŸu kaydedilen açÄ±klamada, “Ülkemizin bu karanlÄ±ktan kurtulmasÄ±, baÅŸta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbiri ardÄ±na yaÅŸanan kitlesel katliamlarla hesaplaÅŸÄ±lmasÄ±yla mümkündür. Bu hesaplaÅŸma, yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± en büyük sorumluluÄŸumuzdur. Emek, barÄ±ÅŸ ve demokrasi fikri 10 Ekim’de bizlerden koparÄ±lan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n en büyük düÅŸüydü. Bizler bu düÅŸün peÅŸinde koÅŸmaya, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n düÅŸünü gerçek kÄ±lmak için mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. Bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± göstermek, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±na sahip çÄ±kmak ve katliamÄ± bir kez daha kÄ±namak için 10:04’te ellerimizde karanfillerimizle Ankara GarÄ± önünde, Emek-BarÄ±ÅŸ-Demokrasi MeydanÄ±’nda buluÅŸacaÄŸÄ±z. Sadece Ankara’da deÄŸil, Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek anma etkinliklerine tüm halkÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz” açÄ±klamalarÄ±na yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)

IÅžiD katletti, devlet seyretti

EMEP: EMEK, BARIÅž VE DEMOKRASÄ°YÄ° MUTLAKA KAZANACAÄžIZ

10 Ekim Ankara katliamÄ± ile ilgili açÄ±klama yapan Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan “Bu ülkenin iÅŸçileri, emekçileri ve ezilen halklarÄ± olarak emeÄŸin haklarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸÄ± ve demokrasiyi mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

10 Ekim 2015 günü Ankara GarÄ±’nda ülkenin en büyük katliamÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžükran DoÄŸan Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi için buluÅŸanlarÄ±n arasÄ±nda patlayan iki canlÄ± bombanÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin barÄ±ÅŸ talebine yapÄ±lmÄ±ÅŸ büyük bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

DoÄŸan, "7 Haziran seçimlerinde çoÄŸunluÄŸu kaybeden AKP iktidarÄ±nÄ±n "kaos istediniz buyurun size kaos” dediÄŸi günlerde yaÅŸanan katliamÄ±n arkasÄ±ndan 3 KasÄ±m seçimlerinde AKP yeniden çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Katliamdan oy devÅŸirildiÄŸini dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu oylarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ifade etmiÅŸti." dedi.

'10 EKÄ°M ÖNCESÄ° VE SONRASI YAÅžANAN KATLÄ°AMLAR Ä°KTÄ°DAR Ä°ÇÄ°N KOLAYLAÅžTIRICI OLDU’

DoÄŸan "OHAL’in kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hukukun kâÄŸÄ±t üstündeki halinin dahi yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, en küçük demokratik hakka tahammül edilmeyen, baskÄ± ve zorun dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, OrtadoÄŸu'da savaÅŸçÄ± politikalar izlenen bir dönemi yaÅŸÄ±yoruz. Bu zor ve baskÄ± döneminin taÅŸlarÄ±nÄ±n döÅŸenmesinde 10 Ekim'in öncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan katliamlarÄ±n iktidar için kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± rol oynadÄ±ÄŸÄ± bugün daha açÄ±k görülmektedir.” ifadelerini kullandÄ±.

'HUKUK MÜCADELESÄ° KATLÄ°AMDAKÄ° SÄ°YASÄ° SORUMLULUÄžU ORTAYA KOYMUÅžTUR’

Bugün kölelik koÅŸullarÄ±na itiraz eden havaalanÄ± iÅŸçilerinin dahi terörist ilan edildiÄŸi, hak arayan iÅŸçinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir noktaya gelindiÄŸini ifade eden DoÄŸan; “Ä°ÅŸçi ve emekçiler ekonomik krizin yansÄ±malarÄ± ile boÄŸuÅŸurken, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, sosyal haklara birçok hak kaybÄ± yaÅŸanÄ±rken ülke baskÄ±yla yönetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. 10 Ekim katliamÄ±nda emek, barÄ±ÅŸ ve demokrasi diyen iÅŸçilerin emekçilerin bu talepleri halen devam ediyor. Bombalarla yok edilmesi mümkün olmayan bu talepler için mücadeleyi hiçbir siyasal iktidar engelleyemez, bugünküler de engelleyemeyecektir. Nitekim hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerinin, yaralÄ±larÄ±n, emek ve demokrasi güçlerinin bu zor koÅŸullarda yürüttüÄŸü hukuk mücadelesi, katliamdaki siyasal sorumluluÄŸu ortaya koymuÅŸtur. YurttaÅŸlarÄ±nÄ± IÅžÄ°D tehlikesi ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakan, IÅžÄ°D’in örgütlenmesine yol açan, katliama yol verenler bu katliamdan sorumludur. YargÄ± süreci bunu bütün açÄ±klÄ±ÄŸÄ± ortaya koymuÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n verilen karar, sadece IÅžÄ°D’lilere verilen ceza ile dosyayÄ± kapatma çabasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir”

'KATLÄ°AM AYDINLATILMADAN ADALETTEN SÖZ EDÄ°LEMEZ’

Ankara katliamÄ± ve diÄŸer tüm katliamlar aydÄ±nlatÄ±lmadan bu ülkede gerçek bir adaletten söz edilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen DoÄŸan; “10 Ekim'de yitirdiklerimizi saygÄ±yla anÄ±yoruz. Tüm sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±kmasÄ± ve hesap vermesi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Bu ülkenin iÅŸçileri, emekçileri ve ezilen halklarÄ± olarak emeÄŸin haklarÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸÄ± ve demokrasiyi mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

Ankara KatliamÄ± 3. yÄ±lÄ±nda: 'Devletin unutma duvarÄ±nÄ± yÄ±kmalÄ±yÄ±z'

‘LÄ°STE VERDÄ°K, Ä°ÅžLEM YAPILMADI’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba da katliamÄ±n yÄ±l dönümünde bir açÄ±klama yaptÄ±. AÄŸbaba “Hem evlatlarÄ±nÄ± koruma hem de anne babalarÄ±na saldÄ±r. KatliamÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda aynÄ± sahneler kesinlikle yaÅŸanmamalÄ±dÄ±r” dedi. Katliamdaki kamu sorumluÄŸunun üzerinin örtüldüÄŸünü söyleyen AÄŸbaba, “CHP olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z AdÄ±yaman Raporu’nda canlÄ± bombalarÄ±n TC Kimlik numaralarÄ±yla beraber isimlerine yer verilmesine ve ilgili raporun BaÅŸbakan ve yetkililere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmamasÄ±, devletin siyasi, adli ve idari birimlerinin kusur ve sorumluluÄŸunun olduÄŸunu ÅŸüpheye yer bÄ±rakmadan ortaya çÄ±karmaktadÄ±r.” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:56

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