Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndemle dayanÄ±ÅŸma davasÄ± ertelendi

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem Gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterdikleri iÃ§in yargÄ±lanan Åžebnem Korur FincancÄ±, Erol Ã–nderoÄŸlu ve Ahmet Nesinâ€™in duruÅŸmasÄ± ertelendi

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amaçlÄ± yapÄ±lan Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± için “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in duruÅŸmasÄ± 28 Ocak 2019’a ertelendi.

KHK ile kapatÄ±lan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için “örgüt propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ve Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n yedinci duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada Korur FincancÄ± ve ÖnderoÄŸlu ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

GeçtiÄŸimiz celse, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Ahmet Nesin’in ifadesinin istinabe yoluyla alÄ±nmasÄ±na karar verilmiÅŸti. Celse arasÄ±nda istinabe yoluyla ifadesi alÄ±nan Nesin’in savunmasÄ± mahkemeye gönderildi. Ancak FransÄ±zca dilinde gönderilen metin, çevirisinin yapÄ±lmasÄ± için bilirkiÅŸiye gönderildi. Korur FincancÄ±’nÄ±n avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu, Nesin’in savunmasÄ±nÄ±n çevirilmesinin ardÄ±ndan beyanda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, bilirkiÅŸi raporunun beklenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ±, 28 Ocak 2019 saat 11.30’a erteledi.

HaftanÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ davalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:14

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