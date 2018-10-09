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FotoÄŸraf: DHA
DÄ±ÅŸiÅŸleri: Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile ilgili konsoloslukta inceleme yapÄ±lacak
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: SoruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde Suudi Arabistan Konsolosluk binasÄ±nda inceleme yapÄ±lacaktÄ±r.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili inceleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Suudi makamlarÄ±n iÅŸbirliÄŸine açÄ±k olduÄŸunu söyledi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:07
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