AkÅŸener: McKinsey ile bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkinizi kestiniz mi?

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda AKP'yi ve MHP'yi hedef aldÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda McKinsey tartÄ±ÅŸmalarÄ±na yönelik, "McKinsey ile bütün iliÅŸkinizi kestiniz mi? Yoksa atÄ± alan Üsküdar'Ä± geçti de, siz milletin tepkisini mi yumuÅŸatÄ±yorsunuz?" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz hafta MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile aralarÄ±nda yaÅŸananlara ve geçen hafta evinin önündeki olaylara deÄŸinen AkÅŸener, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca ÅŸeye raÄŸmen artÄ±k daha beteri olmaz diyorduk ama SayÄ±n Bahçeli yine yaptÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±, Türk siyasetine kara bir leke çaldÄ±. Ne Türkiye ne de Türk milliyetçiliÄŸi için bir gelecek vadetmediÄŸini, açÄ±kça ortaya koydu. BoÅŸ yere dememiÅŸler, 'Kendi ayÄ±bÄ±nÄ± örtmek isteyen, baÅŸkalarÄ±nÄ±n yüzüne kara çalar.' diye. SayÄ±n Bahçeli, sen cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliÄŸinin bayraÄŸÄ±nÄ± düÅŸürdün. Sen onu, saray kapÄ±sÄ±na serecektin ki biz razÄ± olmadÄ±k. Milliyetçilik, bin 100 odalÄ± saray bahçelerinde kök salmaz SayÄ±n Bahçeli." dedi.

AkÅŸenir'in açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'MCKINSEY Ä°LE BÜTÜN Ä°LÄ°ÅžKÄ°NÄ°ZÄ° KESTÄ°NÄ°Z MÄ°?'

â– (McKinsey tartÄ±ÅŸmalarÄ±): "McKinsey ile bütün iliÅŸkinizi kestiniz mi? Yoksa atÄ± alan Üsküdar'Ä± geçti de, siz milletin tepkisini mi yumuÅŸatÄ±yorsunuz? SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n önüne anketler gelmiÅŸ olacak ki, damat falan dinlemedi, 'Olmaz' dedi. YarÄ±n, ekonomi daha büyük bir darboÄŸaza girdiÄŸinde, inÅŸallah 'Damat da beni kandÄ±rmÄ±ÅŸ' demez."

'SAYIN ERDOÄžAN, SENÄ°, BELEDÄ°YE ZABITASINA MI ÅžÄ°KAYET EDELÄ°M?'

â– (ErdoÄŸan'Ä±n 'kriz yok' açÄ±klamasÄ±): "Pazar günü partisinin kampÄ±nda, aynÄ± konuÅŸmanÄ±n içinde, hem 'kriz yok' dedi, hem de 'iÅŸadamlarÄ±mÄ±z bu krizi fÄ±rsata çevirebilir' dedi. 'Benim bu iÅŸle alakam yok. Zam yapanÄ± zabÄ±taya ÅŸikayet edin' diyerek, iÅŸin faturasÄ±nÄ± üreticiye, perakendeciye, tüccara kesmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. SayÄ±n ErdoÄŸan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. ZamlarÄ±n sebebi sensin."

â– "Tüketici enflasyonu yüzde 24 buçuÄŸu, üretici enflasyonu yüzde 46'yÄ± buldu. SayÄ±n ErdoÄŸan, ÅŸimdi ne yapalÄ±m? Seni, belediye zabÄ±tasÄ±na mÄ± ÅŸikayet edelim? Domatesin kilosu 15 lira olmuÅŸ, hala ‘kriz yok’ diyorsun. Bir çay-simit hesabÄ± yap da, gör bak, kriz var mÄ±, yok mu?"

â– "VarlÄ±k fonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rak. DamadÄ±nÄ±, hazinenin, maliyenin baÅŸÄ±ndan al. YandaÅŸlarÄ±nla yaptÄ±ÄŸÄ±n köprü, hastane, havaalanÄ±, otoyol sözleÅŸmelerini masaya yatÄ±r ve Türk LirasÄ±'na çevir. Liderleri topla istiÅŸare et. Sen ekonomist deÄŸilsin, bir bilene danÄ±ÅŸ."

'Ä°ÅžÄ° GETÄ°RÄ°P FETÖ'NÜN KODAMANLARININ SALIVERÄ°LMESÄ°NE MÄ° BAÄžLAYACAKLAR?'

â– (MHP'nin af teklifi): "Ä°ÅŸi getirip Anayasa Mahkemesi eliyle FETÖ'nün kodamanlarÄ±nÄ±n salÄ±verilmesine mi baÄŸlayacaklar? Ya da açÄ±lÄ±m sürecinde rol almÄ±ÅŸ bir takÄ±m isimleri güvence altÄ±na mÄ± alacaklar? Maksat gerçekten, FETÖ'cü hakimlerin oluÅŸturduÄŸu maÄŸduriyetleri gidermekse, yeniden yargÄ±lama yolunu açÄ±n. 'Kader mahkumu' diyerek, iÅŸin kolayÄ±na kaçmayÄ±n. Milletin, adalet duygusunu ve devlete güvenini zedelemeyin"

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:05

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