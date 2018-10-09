GMÄ°S: Krizin bedelini bize Ã¶detemezsiniz

Amasra'da iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilerin asansÃ¶r kulesinde baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemleri sÃ¼rÃ¼yor. Genel Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ± TTK'nÄ±n devreye sokulmasÄ±nÄ± istedi.

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde 2 iÅŸçinin paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ± için asansör kulesinde eylem yaptÄ±ÄŸÄ± özel maden ÅŸirketinin Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na (TTK) devredilmesi gerektiÄŸini söyledi. Demirci "Ekonomik krizi biz iÅŸçiler, emekçiler çÄ±karmadÄ±k. Biz iÅŸimizi yapÄ±yoruz. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz. Krizin çözümü iÅŸçi çÄ±kartmak deÄŸildir" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA

GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, BartÄ±n’Ä±n Amasra ilçesinde faaliyet gösteren BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde Hattat Holding’e baÄŸlÄ± Hema maden ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan 183’ü sendikalÄ± 209 iÅŸçinin ‘ekonomik kriz’ gerekçesiyle 22 Eylül’de iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Demirci iÅŸçilerden Serdar Aslan ile Bülent Çevik'in 52 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ± alamamalarÄ± üzerine asansör kulesine çÄ±karak eylem baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ve eylem 5'inci gününe girerken herhangi bir somut adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



FotoÄŸraf: DHA

DHA'da yer alan habere göre Türkiye'nin yerli kömüre ihtiyaç duyduÄŸunu söyleyen Demirci, "Buradaki kömür kazÄ±lmayÄ± bekliyor. Türkiye yÄ±lda 4-5 milyar dolar ödeyip dÄ±ÅŸarÄ±dan kömür alÄ±yor. Türkiye kömür ithal edebilmek için borç para arÄ±yor, ama kömür burada kazÄ±lmayÄ± bekliyor. Devlet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalÄ±dÄ±r. Gerekirse TTK devreye sokulmalÄ±dÄ±r. Biz artÄ±k yeter diyoruz. Ekonomik krizi biz iÅŸçiler, emekçiler çÄ±karmadÄ±k. Biz iÅŸimizi yapÄ±yoruz. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz. Krizin çözümü iÅŸçi çÄ±kartmak deÄŸildir. Ekonomik krizi çözmenin yolu, istihdam yaratmak ve üretimi artÄ±rmaktÄ±r. Biz üretmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek, ailemizi geçindirmek istiyoruz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eyleminde 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 12:30

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