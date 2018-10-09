SavcÄ±, 4 barÄ±ÅŸ akademisyeninin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' bildirisini imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in yargÄ±lanan 4 akademisyenin 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' iddiasÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

BarÄ±ÅŸ Bildirisi imzacÄ±sÄ± Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral CamcÄ±, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. KÄ±vanç Ersoy hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ± akademisyenlerin, “örgüt propagandasÄ±” suçundan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸma 28 Ocak 2019’a ertelendi.

SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bölgedeki çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için imzalanan “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiri kapsamÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Doç. Dr. KÄ±vanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral CamcÄ±, “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 1 ay tutuklu kaldÄ±ktan sonra tahliye edilen akademisyenler hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n sekizinci duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸmada yargÄ±lanan akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve Yrd. Doç. Dr Meral CamcÄ± ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± aralarÄ±nda yabancÄ± heyetlerin de bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

SAVCI, 301 Ä°ZNÄ°NE RAÄžMEN PROPAGANDADAN CEZALANDIRILMALARINI Ä°STEDÄ°

Dört akademisyenin “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda savcÄ±, suçlamayÄ± Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde belirlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama” ÅŸeklinde deÄŸiÅŸmesi talebinde bulunmuÅŸ ve yargÄ±lama izni için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurulmuÅŸtu. 18 Nisan 2018 tarihli yedinci duruÅŸmada da yargÄ±lamanÄ±n TCK 301’den devam etmesi için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan gelen izin yazÄ±sÄ± dosyaya eklenmiÅŸti. Ancak 3 Eylül’de mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ± Ömürhan Dur, dört akademisyenin “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. SavcÄ±, mütalaasÄ±nda bildiri ile örgütün eylemlerinin meÅŸru gösterilmek istendiÄŸini iddia ederek, dosya TCK 301. madde kapsamÄ±nda durma kararÄ± verilerek Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmiÅŸ olsa da örgüt propagandasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Akademisyenler Mungan ve CamcÄ±, mütalaaya karÅŸÄ± süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme duruÅŸmayÄ± 28 Ocak 2019 saat 10.30’a erteledi.

DURUÅžMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTILAR

DuruÅŸma sonrasÄ±nda sanÄ±klar ve avukatlarÄ± adliye önündeki meydanda açÄ±klama yaptÄ±. DuruÅŸmanÄ±n 28 Ocak tarihine bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Esra Mungan, demokratik bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Avukat Oya Meriç EyüpoÄŸlu da dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

PROF. DR. NURAY MERT’Ä°N KARAR DURUÅžMASI 12 ARALIK’TA

BarÄ±ÅŸ Bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Prof. Dr. Nuray Mert’in duruÅŸmasÄ± 12 AralÄ±k’a ertelendi.

Bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için Ocak 2016’da “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargÄ±lamalarÄ±na devam edildi. Bildiriyi imzaladÄ±ÄŸÄ± için hakkÄ±nda dava açÄ±lan akademisyenlerden Prof. Dr. Nuray Mert’in ikinci duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek bir önceki dosya savunmasÄ±nÄ± yapan Mert’e, “Bese Hozat’Ä±n tarafÄ±ndan öz yönetime sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±ndan haberiniz var mÄ±?” sorusunu yöneltti. Mert böyle bir çaÄŸrÄ±dan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirinin kendisine mail yoluyla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek Mert’e, “Bildiriyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z? diye sordu. Mert, “Sizin anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekilde bir suç iÅŸlediÄŸimi düÅŸünmüyorum. Bildiriye böyle bir anlam yüklemedim, ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda imzaladÄ±m. PiÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok” diye cevap verdi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTÄ°

SavcÄ± Can Tümer KeriÅŸ yazÄ±lÄ± olarak sunduÄŸu mütalaasÄ±nda, “silahlÄ± terör örgütü propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle Prof. Dr. Nuray Mert’in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Mert ve avukatlarÄ± mütaalaya karÅŸÄ± savunma yapmak için süre talep etti. Mert’in avukatlarÄ±ndan Serdar Laçin, vareste tutulma talebinde bulundu. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, savunmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± sebebiyle Mert’in vareste tutulmasÄ± yönündeki talebi kabul etti. Mütalaaya karÅŸÄ± savunma yapÄ±lmasÄ± için süre talebini de kabul eden mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 12 AralÄ±k saat 11.45’e erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:48

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