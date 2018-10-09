ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Hakkari'de saldÄ±rÄ±: 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
09 Ekim 2018 11:05
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'Ã¼ asker 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güdümlü füze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3'ü asker 4 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan iÅŸ makinesi operatörünün durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi.
DHA'nÄ±n haberine göre saldÄ±rÄ±nÄ±n sabah saatlerinde PKK tarafÄ±ndan Çukurca ilçesi Güven DaÄŸÄ± Üs bölgesinde gerçekleÅŸtiÄŸi ve güdümlü füze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 3'ü asker 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YaralÄ±lar tedaviye alÄ±nÄ±rken, iÅŸ makinesi operatörü iÅŸçinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgede operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 11:34
www.evrensel.net