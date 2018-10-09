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FotoÄŸraf: DHA
Hakkari'de saldÄ±rÄ±: 1 asker, 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
09 Ekim 2018 11:05
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ve 1 iÅŸ makinesi operatÃ¶rÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven DaÄŸÄ± Üs bölgesine güdümlü füze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ve 1 iÅŸ makinesi operatörü hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n haberine göre saldÄ±rÄ±nÄ±n sabah saatlerinde PKK tarafÄ±ndan Çukurca ilçesi Güven DaÄŸÄ± Üs bölgesinde gerçekleÅŸtiÄŸi ve güdümlü füze saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, saldÄ±rÄ±da aÄŸÄ±r yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nan iÅŸ makinesi operatörünün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.
YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için akÅŸam saatlerinde Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda tören düzenleneceÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:53
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