EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Eylem NAZLIER

Ä°STANBUL

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan’Ä±n Afrin operasyonu ile ilgili açÄ±klamasÄ± nedeniyle “terör örgütü propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DuruÅŸma 22 Ocak'a ertelendi. DuruÅŸmada Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

MAHKEME BAÅžKANI, SÄ°YASÄ° PARTÄ° GENEL BAÅžKANINA 'SÄ°YASET YAPMAYIN' DEDÄ°

Dava iddianamenin okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Selma Gürkan savunmasÄ±na geçildi. Gürkan, iddianamedeki ithamlara üç çerçevede yanÄ±t vermek istediÄŸini dile getirdi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± ‘siyaset yapmayÄ±n, sadece suçlamayÄ± yanÄ±tlayÄ±n’ diyerek sözünü kesti. Avukatlar ‘Bir partinin genel baÅŸkanÄ± tabi ki siyasi savunma yapacak’ diye tepki gösterdi. SavunmasÄ±na devam eden Gürkan, "Bu dava, bir siyasi partinin politik görüÅŸlerini açÄ±klamasÄ±nÄ± ceza tehdidine bÄ±rakmak suretiyle, partimizin ve genel baÅŸkan sÄ±fatÄ±yla ÅŸahsÄ±mÄ±n siyaset yapma hakkÄ±nÄ± yasaklamaya yöneliktir. Siyasi iktidarÄ±n memuru polisin fezlekesi, hiçbir hukuki süzgeçten geçmeden savcÄ±lÄ±k iddianamesine dönüÅŸmüÅŸ, mahkemeniz ise iddianameyi kabul ederek bu hukuksuzluÄŸa ortak olmuÅŸtur. Ä°ktidarÄ±n politikalarÄ±nÄ± onaylamayan, bu politikalara destek vermeyen, bu politikalara karÅŸÄ± tutum alan her toplumsal ve siyasal kesim siyasi iktidarÄ±n hedefi haline gelmektedir ve maalesef yargÄ± sistemi-kurullarÄ± siyasi iktidarÄ±n bu politikalarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z iÅŸlememektedir” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ, HALKLARIN ÇIKARINA OLMAYAN HÄ°ÇBÄ°R SAVAÅžIN MEÅžRULUÄžU OLAMAZ’

Gürkan savunmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

“Partimiz dönemsel ya da güncel kararlarÄ±nda, 150 yÄ±llÄ±k sosyalist birikim ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve demokrasi mücadelesi deneyimlerinin zenginliÄŸiyle oluÅŸturulmuÅŸ programÄ±nÄ± ve kongre kararlarÄ±nÄ± esas alÄ±r. Hükümetin Afrin operasyon kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸimiz için ÅŸimdi yargÄ±lanÄ±yoruz. Oysa bizler nasÄ±l ülkemize baÅŸka devletlerin, güçlerin ekonomik, askeri, diplomatik ne türde olursa olsun müdahalesini istemiyor ve böylesi müdahalelere karÅŸÄ± mücadeleyi ve savaÅŸmayÄ± hak görüyorsak, kendi ülkemizin de baÅŸka ülkelere bu tür müdahalelerini doÄŸru bulmuyoruz. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n, ezilenlerin, halklarÄ±n çÄ±karÄ±na olmayan hiçbir savaÅŸÄ±n haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve meÅŸruluÄŸu olamaz."

GÜRKAN, SAVCILIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI Ä°STEDÄ°

"Bir suç varsa ortada, partimizin görüÅŸlerinin ve politikalarÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±dÄ±r. Bu gerekçelerle iddianamenin derhal reddedilerek davanÄ±n düÅŸürülmesini, siyaset yapma hakkÄ±nÄ± engelleyen, bu haksÄ±z yargÄ±lamaya dayanak hazÄ±rlayarak mahkemeyi boÅŸ yere meÅŸgul eden kolluk güçleri ile dayanaksÄ±z iddianamenin hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± savcÄ±lÄ±k hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±nÄ± talep ediyorum."

'YAPILAN AÇIKLAMA Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜDÜR'

Gürkan'Ä±n beyanlarÄ±ndan sonra duruÅŸma, avukatlarÄ±n savunmasÄ± ile devam etti. Av. Devrim AvcÄ±, "YapÄ±lan açÄ±klama ifade özgürlüÄŸüdür. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü yargÄ±lanÄ±yor. Emek Partisinin siyaset yapmasÄ± engellenmiÅŸtir. Dosya, polis fezlekesinden ibarettir. Herhangi bir suç unsuru yoktur. Müvekkilimiz için beraat istiyoruz" dedi.

Av. Leyla Han Tüzel, "Bu iddianameyi düzenleyen savcÄ±yÄ± sert bir ÅŸekilde eleÅŸtiriyorum. Ä°ddianamede bir nevi denilerek niyet anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Soyut bir propaganda varmÄ±ÅŸ gibi iddianame düzenlenir mi? Yorum yapmak hukuki midir? Bu iddianameyi mahkum etmelisiniz ki hükümeti eleÅŸtirenler, farklÄ± söz söyleyenler, bizler barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸayalÄ±m" diye konuÅŸtu.

Av. Kamil Tekin Sürek, "AslÄ±nda bu davanÄ±n açÄ±lmamasÄ± gerekirdi. Derhal beraat kararÄ± verilmesi gerekir. AÄ°HM kararlarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Herhangi bir terör örgütünün propagandasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Emek partisinin görüÅŸleridir. Bunlar ciddiye alÄ±nacak iddialar deÄŸildir. Ä°ddialar dayanaksÄ±zdÄ±r. Toplanacak delil yoktur. BelirtmiÅŸ olduÄŸu görüÅŸler Emek Partisinin görüÅŸleridir. Åžiddet ve cebir içermeyen bir açÄ±klama" dedi.

SavcÄ± esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klamak için süre istedi. DuruÅŸma 22 Ocak tarihine ertelendi.

DURUÅžMA ÖNCESÄ° AÇIKLAMA YAPILDI

DuruÅŸma öncesi ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi önünde bir araya gelen kurum temsilcileri, "Bugün burada Selma Gürkan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra yargÄ±lanan birçok gazeteci, avukat ve sendikalÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Onlar suç iÅŸlediÄŸi için deÄŸil iktidarÄ±n suçunu konuÅŸtuklarÄ± için yargÄ±lanÄ±yorlar" dedi.

Afrin operasyonu sÄ±rasÄ±nda barÄ±ÅŸÄ± savunan bildiri daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için yargÄ±lanan EMEP üyesi Neslihan Korkmaz ve Bilal Karaman’Ä±n yargÄ±landÄ±klarÄ± dava öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, dün hakim karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±. Gürkan’Ä±n yargÄ± önüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± dava öncesi bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. "BarÄ±ÅŸ talebi ifade özgürlüÄŸü yargÄ±lanamaz" pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya EMEP merkez, il ve ilçe yöneticileri, HDP Milletekilleri Hüda Kaya, Oya Ersoy, Ali KenanoÄŸlu, Saruhan Oluç, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Onur HamzaoÄŸlu, KESK MYK üyesi Elif Çuhadar, DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, DÄ°SK Cam Keramik Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Birol SarÄ±baÅŸ, BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri, Halkevleri EÅŸbaÅŸkanÄ± DilÅŸat AktaÅŸ, EHP Genel BaÅŸkanÄ± Sibel Uzun, TKP Merkez Komite Üyesi Aydemir Güler, DÄ°P Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Dölek, BarÄ±ÅŸ VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Hakan Tahmaz ve Ä°HD yöneticileri katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ BARIÅž TALEBÄ° YARGILANIYOR

Ä°lk olarak söz alan EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, 'Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z' diyen gazetecilerin, akademisyenlerin, hukukçularÄ±n, demokratik örgütlerin yanÄ± sÄ±ra sendikacÄ±larÄ±n da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Emek Partisi bizlerin savaÅŸ dediÄŸi Afrin harekatÄ±na onay vermediÄŸi için; genel baÅŸkanÄ±mÄ±z yargÄ±lanÄ±yor. Partimizin ve sosyalistlerin tutumu emperyalistlerin çÄ±karlarÄ± için paylaÅŸÄ±m savaÅŸlarÄ±na, bölge gericiliklerinin çÄ±kar savaÅŸlarÄ±na tabi ki karÅŸÄ± olmaktÄ±r" dedi.

Tüzel sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Bölge halklarÄ± ve ülkemiz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±n bu türden haksÄ±z savaÅŸlarda zerrece çÄ±karÄ± yoktur. Bunu ifade eden parti bildirilerini daÄŸÄ±tan genç yöneticilerimiz tutuklandÄ±lar. OnlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± öncesinde açÄ±klama yapan Selma Gürkan, Afrin harekatÄ± ve savaÅŸ operasyonlarÄ±nÄ±n AKP'nin iktidarÄ±nÄ± güvence altÄ±na almak için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸinden, bu açÄ±klama terör propagandasÄ± olarak nitelendirildi. AKP iktidarÄ± dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± resmi bir devlet ideolojisi olarak dayatmak istemektedir. DünyanÄ±n efendiliÄŸine soyunmuÅŸ tefeciler için biz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yok olmasÄ±na elbette seyirci kalamayÄ±z.”

‘GÜRKAN SUÇ Ä°ÅžLEDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N YARGILANMIYOR’

HDP Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "OnlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± birer onurdur. EÄŸer sussalardÄ± AKP'nin yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politik adÄ±mlarÄ±na göz yumsalardÄ± esas suç iÅŸlemiÅŸ olurlardÄ±. Bugün burada yargÄ±lananlar suç iÅŸledikleri için deÄŸil, iktidarÄ±n suçunu konuÅŸtuklarÄ± için yargÄ±lanÄ±yorlar" dedi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu da “Bence bu adliyede yakÄ±n dönemimizin tarihi yazÄ±lÄ±yor. Bugün bizi buraya getirenlerin yarÄ±n mutlaka yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ama biz onlarÄ± adil ve dürüst yargÄ±layacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

KESK adÄ±na konuÅŸan Elif Çuhadar, tÄ±pkÄ± Gürkan gibi 29 KasÄ±m'da da KESK’in de barÄ±ÅŸ istediÄŸi için yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SendikacÄ±lar sendikal iÅŸlerini yaptÄ±klarÄ± için, avukatlar müvekkillerini savunduklarÄ± için yargÄ±lanÄ±yorlar. Böyle bir ülkede demokrasiden ve insan haklarÄ±ndan söz etmek mümkün deÄŸil. SavaÅŸ biz emekçilerin ekmeÄŸini küçültüyor” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Gürkan, avukatlarÄ± ve ona destek veren kurum temsilcileri davanÄ±n görüleceÄŸi duruÅŸma salonuna geçti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:51

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