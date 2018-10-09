AKP MHP ittifakÄ±na dair kulis: BaÅŸkan AKPâ€™li, yardÄ±mcÄ± MHPâ€™liÂ 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n BahÃ§eli ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesinde â€˜ittifakâ€™ modelleri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Bahçeli ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸme öncesinde ‘ittifak’ modelleri tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. EÄŸer belediye baÅŸkanÄ± AKP ’den seçilirse yardÄ±mcÄ±sÄ± MHP’li olabilir, tersi durumda da yardÄ±mcÄ± AKP’li bir isim olabilir.

AKP ile MHP arasÄ±nda arasÄ±nda yerel seçimde ittifak konusunda heyetler arasÄ± görüÅŸmeler baÅŸladÄ±. Esas olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin yapacaÄŸÄ± görüÅŸmenin ittifak yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±, yapÄ±lÄ±rsa nasÄ±l bir modelle gerçekleÅŸtirileceÄŸi konularÄ±nda belirleyici olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Parti içinde yapÄ±labilecek ittifak modelleri konusunda ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±lÄ±yor:

Her yerde aday çÄ±karÄ±lacak: ErdoÄŸan ve parti yöneticileri, bugüne kadar partinin aday çÄ±karmamasÄ± gibi bir durumun söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k dile getirdi. Son yapÄ±lan açÄ±klamada da bu yöndeki kararlÄ±lÄ±ÄŸa vurgu yapÄ±ldÄ±.

MHP’nin de destek vereceÄŸi adaylar: Bu yerel seçimler, parti açÄ±sÄ±ndan belki de geçmiÅŸ seçimlere göre çok daha önemli. O yüzden partinin oyunu artÄ±racak ve belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmayÄ± garanti edecek adaylarla seçime girilecektir. ErdoÄŸan’Ä±n “Yerel seçimlerle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zda tek ölçümüz en doÄŸru adayla milletimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±p en yüksek oyu almasÄ±dÄ±r. AdaylarÄ±mÄ±zÄ±n klasik belediyecilik hizmetleri yanÄ±nda, sosyal belediyeciliÄŸi de en iyi ÅŸekilde uygulayacak isimler olmasÄ± gerekir. Bu vasÄ±flara sahip, AK Parti’nin deÄŸerleriyle çeliÅŸmeyen her isim bizim için makbuldür” sözleri, partiyle sorunu olmayan her kesimden adaylar çÄ±karÄ±labileceÄŸine iÅŸaret ediyor. Bu anlamda MHP’li seçmenden oy alabilecek ve MHP yönetiminin de olumlu yaklaÅŸacaÄŸÄ± bazÄ± isimlerin aday yapÄ±lmasÄ± gündeme gelebilir.

BaÅŸkanÄ±n AKP ’li, yardÄ±mcÄ±nÄ±n MHP’li olmasÄ±: Ä°ki partinin oylarÄ±nÄ±n birbirine yakÄ±n olduÄŸu yerler baÅŸta olmak üzere bazÄ± bölgelerde belediye baÅŸkanÄ±nÄ± hangi partinin kazanacaÄŸÄ±na göre önceden bir formül geliÅŸtirilebilir. EÄŸer belediye baÅŸkanÄ± AKP ’den seçilirse yardÄ±mcÄ±sÄ± MHP’li olabilir, tersi durumda da yardÄ±mcÄ± AKP’li bir isim olabilir.

Belediye meclislerinde MHP aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±: BazÄ± illerde belediye meclis üyeliÄŸi için iki parti arasÄ±nda bir ittifaka gidilebilir. CHP ve Ä°YÄ° Parti’nin güçlü olduÄŸu yerlerde belediye meclislerinde MHP’li adaylara aÄŸÄ±rlÄ±k verilebilir. Her iki partinin aday listeleri ayrÄ± da olsa dengeyi de çok bozmayacak ÅŸekilde karma bir adaylÄ±k sistemi oluÅŸturulabilir.

Belediye meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi: Bir süredir AKP içinde belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n belediye meclislerinin de baÅŸkanÄ± olmasÄ±na iliÅŸkin uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Buna iliÅŸkin bir düzenleme, yerel seçimlerden sonra Meclis gündemine getirilebilir. MHP’yle yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bir mutabakat saÄŸlanarak seçimden sonra belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n AKP’li olduÄŸu bazÄ± illede, belediye meclis baÅŸkanlarÄ±nÄ±n MHP’li olmasÄ± yoluna gidilebilir.

Seçmenler üzerinden ittifak: MHP ile hiçbir yerde bir model üzerinden ittifak yapÄ±lamamasÄ± durumunda tercih partinin seçmenlerine bÄ±rakÄ±lÄ±r, böylece tabanlarda doÄŸal bir ittifak yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanabilir. Özellikle iki partinin de güçlü olduÄŸu illerde bu yönteme baÅŸvurulabilir. (HABER MERKEZÄ°)

CHP'den ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 11:48

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