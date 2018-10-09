CHP grup toplantÄ±sÄ± - Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu konuÅŸuyor / 9 Ekim 2018

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiriyor. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan kÄ±sÄ±mlar ÅŸu ÅŸekilde:

"10 Ekim maÄŸdurlarÄ± aramÄ±zda. 103 evladÄ±mÄ±z, güvercinimiz yok oldu. AcÄ±yÄ± vicdanÄ± olan herkes derinden yaÅŸadÄ±. Ailelerin, annelerin, babalarÄ±n en azÄ±ndan acÄ±yÄ± anmalarÄ±na yasak getirilmesi vicdana yakÄ±ÅŸmaz. Onlara bu insanlÄ±ÄŸÄ± göstermek hepimizin görevidir.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili kanun teklifini verdik. Ä°lgili komisyonun olaÄŸanüstü toplanmasÄ±nÄ± istedik. Ak, kara her ÅŸey ortaya çÄ±kacak. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar yüz binleri buldu. Hangi parti samimiyse göreceksiniz.

Terör bir insanlÄ±k suçudur. Bugün Hakkari Çukurca'dan bir ÅŸehit haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlÄ±k yapanlarÄ± hiç kimse unutmasÄ±n. Bütün ÅŸehitlerimizin vebali günahÄ± onlarÄ±n boynunadÄ±r. Biz bütün bunlarÄ± dünyaya anlatmak zorundayÄ±z.

'TAM BÄ°R ZORBA DEVLET'

Siyaset niye vardÄ±r? Ülkeyi kalkÄ±ndÄ±rmak için siyaset yaparÄ±z. Büyütmek için yaparÄ±z. Evde, mahallede, sokakta huzur olsun diye yaparÄ±z. ZamanÄ± gelir eleÅŸtirir, destek oluruz. AmacÄ±mÄ±z daha saygÄ±n bir Türkiye'yi inÅŸa etmektir. Bir memlekette adalet varsa orada barÄ±ÅŸ da vardÄ±r. Gencecik çocuklarÄ± hapse atÄ±yorsanÄ±z orada adalet yoktur. AvukatÄ± bile neden böyle savunma yapÄ±yorsun diye hapse attÄ±lar. Tam bir zorba devlet. YaptÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±p sabaha karÅŸÄ± serbest bÄ±raktÄ±lar.

Bir ülke düÅŸünün avukatÄ±, gazetecileri, gencecik çocuklarÄ±, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, akademisyenleri hapiste.

Hava Harp Okulu öÄŸrencileri her yÄ±l Yalova'da eÄŸitim kampÄ± yapÄ±lÄ±r. Temmuz ayÄ±nda. 14 Temmuz'da diyorlar ki çÄ±kacaksÄ±nÄ±z. GeceyarÄ±sÄ± 12'de binin otobüslere gidiyoruz diyorlar. Gerekçe terör saldÄ±rÄ±sÄ±. Bunlar yargÄ±lanÄ±yorlar, müebbet hapse çarptÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Mahkemede diyorlar ki, komutanlar gelsin, biz öÄŸrenciyiz, bir ÅŸey yapmadÄ±k. Hiçbiri gelmiyor. Ama bu çocuklar müebbete çarptÄ±rÄ±lÄ±yor. Neden, emri dinledikleri için. 'Bir üst emir vermiÅŸse yorum getiremezsin' askerlikte kural budur. Bir emri alÄ±rken mÄ±rÄ±ldanmak ceza gerektirir diyor. Komutanlar dÄ±ÅŸarÄ±da öÄŸrenciler içeride bunun hukukla alakasÄ± var mÄ±? ÖÄŸrenci bunlar.

'DARBECÄ°LERÄ°N BÜYÜK KISMI DIÅžARIDA, ÖÄžRENCÄ°LER Ä°ÇERÄ°DE'

PaÅŸalar dÄ±ÅŸarÄ±da, öÄŸrenciler içeride. Bunun hukukla, adaletle ilgisi var mÄ±? Darbecilerin büyük kÄ±smÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da, darbecilerin yakÄ±nlarÄ± büyükelçi, müsteÅŸar, TBMM'de üst görevlerde. Ama bu öÄŸrencilerin paralarÄ± yok, bunlar gariban, bunlar içeride.

DÄ°PLOMATLAR SINIR DIÅžI EDÄ°LMELÄ°

Bir ülke düÅŸünün kendi ülkesinde yaÅŸayanlarÄ±n can güvenliÄŸi yok yabancÄ±larÄ±n da yok. Suudi bir gazeteci konsolosluÄŸa gidiyor. ÇÄ±kamÄ±yor bir türlü. Rivayetler çok. NasÄ±l bir ülkeyiz biz? Trump ABD'den baÄŸÄ±rÄ±yor, bizde hala takip edeceÄŸiz, izleyeceÄŸiz. Sen yabancÄ± bir gazeteciyi koruyamÄ±yorsan Türkiye Cumhuriyeti devletinden söz edilebilir mi? Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n gidiÅŸiyle ilgili fotoÄŸrafÄ± yabancÄ± bir ajans yayÄ±nlÄ±yor. Suudi Arabistan'la iliÅŸkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz. SorumluluÄŸu olanlarÄ± bulup yargÄ±ya teslim etmeliyiz. Türkiye çadÄ±r devleti olmamalÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan diplomatlar sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmeli, istenmeyen insan ilan edilmeli.

'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±' diyorlar ya 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda. Ne zaman yalan söylediÄŸini ispat etsem 'Eyy KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sen SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±n' der. Sen 16 yÄ±ldÄ±r neden düzeltemiyorsun? ArÄ±yorlar bir açÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulabilir miyiz diye. Senin feriÅŸtahÄ±n gelse iÄŸne ucu kadar açÄ±ÄŸÄ±mÄ± bulamaz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 14:12

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