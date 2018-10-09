HDP grup toplantÄ±sÄ± - Sezai Temelli konuÅŸtu / 9 Ekim 2018

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi. Temelli'nin konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Yüksel DireniÅŸi'nin bugün 700'üncü günü. FaÅŸizmin gözlerine bakarak meydanlarÄ± bÄ±rakmayan Yüksel DireniÅŸiçilerini selamlÄ±yoruz.

10 EKÄ°M ANKARA KATLÄ°AMI

YarÄ±n 10 Ekim, savaÅŸa inat barÄ±ÅŸ dediÄŸi için katledilen 103 yoldaÅŸÄ±mÄ±zÄ± anacaÄŸÄ±z. Bize dönük bütün katliam davalarÄ±nda bir tek kamu görevlisi, bir tek polis memuru, bir tek emniyet müdürü bile yargÄ±lanmadÄ±. AKP’li siyasetçilerden de ölenlerle ilgili tek söz duymadÄ±k. Tam tersine dönemin baÅŸbakanÄ± oylarÄ±nÄ±n yükseldiÄŸini söyledi. Ölen canlar üzerinden pazarlÄ±ÄŸa tutuÅŸan bir zihniyetten bahsediyoruz.

TUTUKLU HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°

34 havalimanÄ± iÅŸçisi ortaçaÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na isyan ettiÄŸi için tutuklu. Saray sadece insanlarÄ±n emeÄŸi deÄŸil, canÄ± üzerinden de yükseliyor. HDP olarak iÅŸçilerin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz.

Tank altÄ±nda ölen çocuklarÄ±n, intihar eden iÅŸçilerin, göstere göstere katledilen kadÄ±nlarÄ±n ülkesine döndü Türkiye. Ä°ktidarÄ±n tanÄ±tÄ±m filmidir bu cinayetler. Bu filme son verecek güç biziz. 'Bir ülkeyi tanÄ±mak için o ülkede ölen insanlara bakÄ±n' diyor yazar.

ÖCALAN'IN SURÄ°YE'DEN ÇIKARILMASI

Bütün bu zulmün ne zaman baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarsak, onun da tarihi bugündür. Bu savaÅŸ ve can kaybÄ± varsa, bunun yanÄ±tÄ±nÄ± 9 Ekim'de aramalÄ±yÄ±z. 9 Ekim tarihi, Orta DoÄŸu'da ve ülkemizde yaÅŸananlarÄ± anlama için önemli bir tarih.

Öcalan'a yönelik gerçekleÅŸtirilen 9 Ekim komplosuna iliÅŸkin dönemin baÅŸbakanÄ± Bülent Ecevit “ABD’nin neden bize Öcalan’Ä± verdiÄŸini anlamadÄ±m” demiÅŸti. Neden verdiÄŸi ortada. Öcalan bu komplo ile Türkiye halklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilmek istendiÄŸini vurgulardÄ±.

Hükümet, uluslararasÄ± güçlere raÄŸmen Suriye savaÅŸÄ±na müdahil olduÄŸunu ileri sürüyor. Oysa gerçek öyle deÄŸil. Türkiye'nin Suriye'ye sokulma planÄ± 1998'de karar altÄ±na alÄ±nÄ±yor. 1998'den sonrasÄ± malum. AKP'nin iktidara gelmesi, Büyük Orta DoÄŸu Prjesi ve IlÄ±mlÄ± Ä°slam...

Demokrasi sorununun çözümü Kürt sorununun çözümü demektir. Bu sorunu çözmeden Türkiye'nin demokrasiye kavuÅŸmasÄ± mümkün deÄŸildir.

Dolmabahçe mutabakatÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± bizleri katliamlarla anÄ±lan bir dönemi yaÅŸamamaza neden oldu. BarÄ±ÅŸ ve müzakere masasÄ±nÄ± devirenler katliamlarÄ±n, yÄ±kÄ±mÄ±n sorumlusudur. O masayÄ± devirenler bu savaÅŸÄ±n bu yÄ±kÄ±mÄ±n sorumlusudur.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

Hem iktisadi krizin içinde boÄŸuluyorlar hem de bu savaÅŸ politikalarÄ±nda Ä±srar ediyorlar. Kriz var, ciddi anlamda bir yoksullaÅŸma var, iÅŸsizlik artÄ±yor, savunma harcamalarÄ± da artÄ±yor.

SavaÅŸ politikalarÄ± iktidarda kalmalarÄ±nÄ±n nedenidir. AKP, ekonomik iktisadi sorunlarÄ± savaÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ± sürekli diri tutarak aÅŸma çabasÄ±nda. O yüzden bu denli barÄ±ÅŸa düÅŸmanlar, o yüzden benim arkadaÅŸÄ±mÄ± gece gündüz gözaltÄ±na alÄ±yorlar. Çünkü barÄ±ÅŸtan ve HDP’den korkuyorlar! DerinleÅŸen ekonomik kriz ile birlikte yine millet, vatan, sakarya edebiyatÄ±na sarÄ±ldÄ±lar.

BakÄ±n Bahçeli ne dedi? "Bu az yeme, çok yeme meselesi deÄŸildir." AksÄ±rÄ±ncaya, tÄ±ksÄ±rÄ±ncaya kadar yediniz ama kursaÄŸÄ±nÄ±zda kalacak bu yedikleriniz. Her siyasal kriz çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ya iç mihraklar var, ya dÄ±ÅŸ mihraklar var. Bir de sÄ±zma mihraklar var. McKinsey olayÄ±... AnlaÅŸÄ±lan damat bu iÅŸin için de...

Bugün Türkiye heyecanla bekliyor, Damat enflasyonla mücadele programÄ±nÄ± açÄ±klayacak. Ben tiyoyu aldÄ±m. Ortada büyük bir daire etrafÄ±nda küçük daireler.

Åžirket kÄ±dem tazminatÄ± vermiyor, devlet sessiz kalÄ±yor. Devlet adeta kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±. Devlet sigortasÄ±z iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran yüzlerce ÅŸirkete teÅŸvik verdi.

Her sabah zam ile uyanÄ±yor halk. Bugün yine akaryakÄ±ta zam yapÄ±ldÄ±. Enflasyonun nedeni üzerine araÅŸtÄ±rma yapÄ±yorlar. Her gün zam yapÄ±lan ülkede zaten enflasyon artar. Her faturada en az 4-5 tane vergi var. Bu adaletsizlik ülkeyi topyekün bir adaletsizliÄŸe sürüklüyor.

Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± zabÄ±ta ile önlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir de Ticaret BakanÄ± var bu ülkede. Bütün bu enflasyonun sebebi 114 firmaymÄ±ÅŸ. Merak ediyorum bu firmalar ne diyecek?

Bütün krizi iÅŸçilerin, firmalarÄ±n üzerine yÄ±kmakla uÄŸraÅŸÄ±yorlar.

YEREL SEÇÄ°MLER

Yerel seçimlere 6 aydan az bir süre kaldÄ±. HDP'yi aÄŸÄ±zlara dolamaya baÅŸladÄ±lar. Son gözaltÄ±lar da AKP'nin seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. NasÄ±l seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± 24 Haziran'dan çok iyi hatÄ±rlÄ±yoruz. GözaltÄ±lar, saldÄ±rÄ±lar, jandarmalar, valiler... Hepsi yerel seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±na dahildir. ErdoÄŸan HDP'yi meÅŸru bir parti olarak görmüyormuÅŸ. Görme. Sen meÅŸru musun? Sen ucu ucuna sandÄ±ktan çÄ±kmÄ±ÅŸ bir iktidarsÄ±n. Seçimlerde hile olduÄŸu ortada. HDP halktÄ±r, ve meÅŸruiyetini halktan alÄ±yor. HDP senin gibi meÅŸruiyetini sandÄ±k hÄ±rsÄ±zlarÄ±ndan almÄ±yor.

ErdoÄŸan HDP'yi muhatap almÄ±yormuÅŸ. Kim seni mahatap alÄ±yor ki? Bizim muhatabÄ±mÄ±z Türkiye halklarÄ±dÄ±r. Sen kimsin! Biz de seni muhatap almÄ±yoruz.

Åžimdi de "Bunlar adaylarÄ± Kandil'de belirlerse kayyÄ±m atarÄ±z." diyor. Tehdit, ÅŸantaj... Bizim yolumuz faÅŸizme karÅŸÄ± mücadele yolu. Senin ne istediÄŸin önemli deÄŸil, halklarÄ±mÄ±zÄ±n ne dediÄŸi önemli. Sana papuç bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. 40 yÄ±l boyunca sen boyun eÄŸmiÅŸ bir halk gördün mü? Siyasi irademize dün olduÄŸu gibi bugün de sahip çÄ±kmaya devam edeceÄŸiz. NasÄ±l o barajlarÄ± yÄ±ktÄ±ysak, kayyumlarÄ± da yÄ±rtÄ±p atacaÄŸÄ±z. Sen anca çöpleri toplamaya gelirsin. Bu kayyumlarÄ± görmezden gelirken büyük bir demokrasi ayÄ±bÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar. Kayyum sadece Van'Ä±n deÄŸil, Trakya'nÄ±n da sorunu. Gelin yan yana duralÄ±m ve hep birlikte bu ceberrut iktidara son verelim.

Bizim belediyelerimizle ilgili konuÅŸmaya baÅŸladÄ± ya, bizim hiçbir belediyemizde SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±yla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ bir tek kuruÅŸ yolsuzluk yok. AtadÄ±klarÄ± kayyÄ±mlarsa yolsuzluÄŸa bulaÅŸtÄ±, kayyÄ±mÄ± bile görevden almak zorunda kaldÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n boyutuna bakÄ±n!

DoÄŸayÄ± beton zihniyetinden kurtarmak için ÅŸimdi yan yana gelme zamanÄ±. Kentlerime barÄ±ÅŸÄ±, demokrasiyi getirme zamanÄ±." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 13:46

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