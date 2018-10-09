Yurtta elektrikler kesildi, Ã¶ÄŸrenciler isyan etti

Malatya Ä°nönü Üniversitesi’ne baÄŸlÄ± Battalgazi KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu’nda gece saatlerinde elektrik kesintisi yaÅŸandÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki saat kadar süren elektrik kesintisi öÄŸrencilerin tepkilerine sebep oldu. Asansörde mahsur kalan öÄŸrencilerden bazÄ±larÄ± asansörde fenalaÅŸtÄ±. Bir saatten fazla asansörde mahsur kalan öÄŸrenciler için ambulans geldi. Yurt yönetimine tepki göstermek için binasÄ± önünde toplanan öÄŸrenciler yurt yönetimini protesto etti. (Malatya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 10:11

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