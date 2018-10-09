Motorine 26 kuruÅŸ zam

EPGÄ°S motorine 26 kuruÅŸluk bir zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Zam Ã–TV'den karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± iÃ§in fiyatlara yansÄ±mayacak.

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± motorine 26 kuruÅŸluk bir zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Zam, ÖTV'den karÅŸÄ±lanarak pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±tÄ±lmayacak.

EPGÄ°S sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, motorine 26 kuruÅŸluk bir zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 26 kuruÅŸluk bu zammÄ±n ÖTV'den karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± ve pompa fiyatlarÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AkaryakÄ±t ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;



09/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 26 KRÅž/LT



Fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olup, artÄ±ÅŸ ÖTV’den karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±mayacaktÄ±r. — Epgis (@trepgis) 8 Ekim 2018

Ancak bu zam ÖTV'nin aynÄ± oranda indirilmesiyle pompaya yansÄ±mayacak. EÄŸer ÖTV'den karÅŸÄ±lanmasaydÄ± motorin 6.32 TL yerine 6.58 TL'den satÄ±lacaktÄ±.

NEDEN POMPA FÄ°YATINA YANSIMIYOR?

AKP hükümeti, 24 Haziran seçimleri öncesi döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yansÄ±mamasÄ± için vergi düzenlemesi yaparak önlem almÄ±ÅŸtÄ±. AlÄ±nan Bakanlar Kurulu kararÄ±, akaryakÄ±t rafineri çÄ±kÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda uluslararasÄ± petrol fiyatlarÄ± veya döviz kurlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak artÄ±ÅŸ meydana gelmesi durumunda, uygulanan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) artan fiyat oranÄ±nda düÅŸürülmesini kapsÄ±yordu. Böylelikle artÄ±ÅŸÄ±n pompadaki litre fiyatÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n önüne geçilmesi amaçlanÄ±yordu. Uygulamaya benzin ve motorinin yanÄ± sÄ±ra LPG de dahil edilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'nin son seÃ§im rÃ¼ÅŸveti: AkaryakÄ±tta Ã–TV indirimi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 09:52

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