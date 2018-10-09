Marmara Denizi AhÄ±rkapÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda gemi kazasÄ±

AhÄ±rkapÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda, birbirine sÃ¼rtÃ¼nen iki gemide kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hasar oluÅŸtu. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Marmara Denizi AhÄ±rkapÄ± açÄ±klarÄ±nda birbirine sürtünen iki gemide hasar meydana geldi.

AlÄ±nan ilk bilgilere göre, AhÄ±rkapÄ± açÄ±klarÄ±nda, 130 metre uzunluÄŸundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluÄŸundaki Bosphorus King, henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtündü.

Kaza nedeniyle gemilerde küçük çaplÄ± hasar meydana geldi. KÄ±yÄ± Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 09:57

www.evrensel.net