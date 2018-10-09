Trumpâ€™tan Suudi Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: EndiÅŸeliyim

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan kayÄ±p Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: Bu konuda bazÄ± oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ haberler var. Bu hoÅŸuma gitmiyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan BaÅŸkosolosluÄŸuna girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±yla ilgili olarak “Bu konuda endiÅŸeliyim” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Trump, "Bu konuda endiÅŸeliyim. UmarÄ±m mevzu bir an önce açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸur. Åžu anda bu konuda kimse bir ÅŸey bilmiyor." diye konuÅŸtu.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ise Trump'Ä±n sözlerine, "Bu konuda bazÄ± oldukça kötü haberler var. Bu hoÅŸuma gitmiyor." ifadeleri eklendi.

POMPEO’DA SUUDÄ° ARABÄ°STAN YÖNETÄ°MÄ°NE: ÅžEFFAF OLUN

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da, “Suudi Arabistan yönetimine, Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamen desteklemesi ve bu soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ± hakkÄ±nda ÅŸeffaf olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Bakan Pompeo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n nerede olduÄŸu ve güvenliÄŸiyle ilgili birbiriyle çeliÅŸen haberler gördüklerini belirtti.

ABD'nin, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu kaydeden Pompeo, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüÅŸmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamen desteklemesi ve bu soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ± hakkÄ±nda ÅŸeffaf olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

TÃ¼rkiye, Suudi gazeteci kaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in konsoloslukta arama izni istedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 09:45

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