BM: Suudi Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä± zorla kaybedilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan kayÄ±p Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamalarÄ± geldi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler kayÄ±p Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n 'zorla kaybedilmiÅŸ göründüÄŸünü' belirtti. Trump da "Bu konuda endiÅŸeliyim" dedi.

Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu’na 2 Ekim günü girdikten sonra sÄ±rra kadem basan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler’den (BM) açÄ±klama geldi. BM Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ‘görünüÅŸe göre zorla kaybedildiÄŸini’ belirtip, bu durum hakkÄ±nda ‘ciddi endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ±’ açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'a da çaÄŸrÄ± yapÄ±larak, 'KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ± ve muhtemel bir cinayet konusunda hÄ±zla bir soruÅŸturma yürütüp bulgularÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmalarÄ±nÄ±" istedi.

TRUMP: ENDÄ°ÅžELÄ°YÄ°M

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan BaÅŸkosolosluÄŸuna girdikten sonra kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±yla ilgili olarak “Bu konuda endiÅŸeliyim” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Trump, "Bu konuda endiÅŸeliyim. UmarÄ±m mevzu bir an önce açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸur. Åžu anda bu konuda kimse bir ÅŸey bilmiyor." diye konuÅŸtu.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada ise Trump'Ä±n sözlerine, "Bu konuda bazÄ± oldukça kötü haberler var. Bu hoÅŸuma gitmiyor." ifadeleri eklendi.

POMPEO’DA SUUDÄ° ARABÄ°STAN YÖNETÄ°MÄ°NE: ÅžEFFAF OLUN

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo da, “Suudi Arabistan yönetimine, Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamen desteklemesi ve bu soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ± hakkÄ±nda ÅŸeffaf olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Bakan Pompeo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n nerede olduÄŸu ve güvenliÄŸiyle ilgili birbiriyle çeliÅŸen haberler gördüklerini belirtti.

ABD'nin, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu kaydeden Pompeo, "ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüÅŸmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±yla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamen desteklemesi ve bu soruÅŸturmanÄ±n sonuçlarÄ± hakkÄ±nda ÅŸeffaf olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

TÃ¼rkiye, Suudi gazeteci kaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in konsoloslukta arama izni istedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 12:30

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