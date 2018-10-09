Ukraynaâ€™da cephanelik patladÄ±

Ukraynaâ€™nÄ±n Ä°Ã§nya kentinde bÃ¼yÃ¼k bir cephanede patlama meydana geldi, 10 binden fazla kiÅŸi tahliye edildi.

Ukrayna’nÄ±n baÅŸkenti Kiev’in kuzeydoÄŸusundaki Çernigov ilinin Ä°çnya ilçesindeki büyük bir cephaneliÄŸin patlamasÄ± sonucunda, bölgeden onbinden fazla kiÅŸi tahliye edilirken, bölge çevresindeki karayolu ve demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± durduruldu.

Çernigov ilinin Ä°çnya ilçesinde 682 hektar alan üzerinde kurulu olan 6 numaralÄ± cephanelikte, gece saat 3.40’da patlama oldu. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan cephaneliÄŸin 20 kilometre çevresindeki hava sahasÄ± uçuÅŸlara kapatÄ±lÄ±rken, bölgedeki kara ve demiryolu hatlarÄ±nda ulaÅŸÄ±m da durduruldu.

PatlamanÄ±n hemen ardÄ±ndan, bölgede yaÅŸayan 10 binden fazla insan, tahliye edildi. Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Volodimir Grosysman’Ä±n ve Ukrayna Genelkurmay BaÅŸkanÄ±’nÄ±n bölgeye giderek incelemeler yaptÄ±klarÄ± bildirildi. (DHA)

www.evrensel.net