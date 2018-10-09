Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KocaoÄŸlu: Siyaseti bÄ±rakÄ±yorum

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, CHP'yi bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama siyaseti bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'Ä±n sunduÄŸu TarafsÄ±z Bölge programÄ±na konuk oldu. BaÅŸkan KocaoÄŸlu, programda partiyi bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama siyaseti bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CHP'li olduÄŸunu ve baÅŸka hiçbir oluÅŸumun içinde yer almayacaÄŸÄ±nÄ± belirten KocaoÄŸlu, Muharrem Ä°nce'nin ise CHP için umut olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmediÄŸini söyledi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, CNN Türk televizyonundaki TarafsÄ±z Bölge programÄ±nda gazeteci Ahmet Hakan'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. KocaoÄŸlu, 2014 seçimlerinde de aday olmayÄ± düÅŸünmediÄŸini belirterek, “Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için 10 senenin yeterli olduÄŸuna inanÄ±yordum. O dönem AK Parti'nin adayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m olmuÅŸtu. Güçlü bir ismin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±m" dedi. Aziz KocaoÄŸlu, “AK Parti yine güçlü bir ismi karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±karÄ±rsa düÅŸünceniz deÄŸiÅŸir mi? sorusuna da, “Åžu anda siyasette AK Parti içinde bir numaralÄ± isim cumhurbaÅŸkanÄ±, 2 numara da Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m. Meclis baÅŸkanÄ±yla yarÄ±ÅŸtÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. “Genel baÅŸkan mÄ± olmak istiyorsunuz? sorusunu da yanÄ±tlayan KocaoÄŸlu, "HayÄ±r kesinlikle. Ne milletvekilliÄŸi ne baÅŸka bir ÅŸey" dedi.

‘KILIÇDAROÄžLU ADAY OLMAYACAÄžIMI BÄ°LÄ°YORDU’

BaÅŸkan Aziz KocaoÄŸlu, genel merkez ile arasÄ±nda sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yönündeki soru üzerine, "Kimseyle aramda problem yok" cevabÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Ahmet Hakan'Ä±n, “Ama sizi hala aramamÄ±ÅŸ" çÄ±kÄ±ÅŸÄ± üzerine KocaoÄŸlu, “AramasÄ±na gerek yok. Benim de SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ± aramama gerek yok. 2014 seçimlerinden sonra da her konuÅŸmamÄ±zda ben aday deÄŸilim, adayÄ±nÄ± hazÄ±rla dedim" diye konuÅŸtu. “Nezaket olarak aramasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünmüyor musunuz" sorusuna da “HayÄ±r düÅŸünmüyorum. Benim de onun da bildiÄŸi konu. Kendisiyle konuÅŸmadÄ±m" dedi. KocaoÄŸlu, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu aramamasÄ± ile ilgili, “Siyasette benim ilk öÄŸrendiÄŸim ÅŸey ÅŸu; bildiÄŸin soruyu sormayacaksÄ±n. Genel baÅŸkan benim aday olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyor. Kaç senedir söylüyorum. Aday olmayacaÄŸÄ±mÄ± bilen genel baÅŸkana aday olmayacaÄŸÄ±mÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±m demek ne demek? CanÄ± isterse kendi arar” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

‘ADAMCI SÄ°YASET YAPMADIM’

KocaoÄŸlu, “Muharrem Ä°nce'ci kanattan mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusunu da ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"HayÄ±r efendim. Ben hiçbir kanattan olmadÄ±m. Ben 65 sene önce oy pusulasÄ± daÄŸÄ±ttÄ±m. Hiçbir zaman adamcÄ± olmadÄ±m. AdamcÄ± siyaset yapmadÄ±m. Benim ekibim de yok. DoÄŸru yapÄ±yorsam gelin beni destekleyin. Siz doÄŸru yapÄ±yorsanÄ±z ben sizi destekleyeyim. Ben hata yapÄ±yorsam siz ortak olmayÄ±n siz hata yapÄ±yorsanÄ±z ben ortak olmayayÄ±m. DeÄŸiÅŸimden kastÄ±m genel baÅŸkan önderliÄŸinde partide köklü bir deÄŸiÅŸim yapÄ±lsÄ±n demiÅŸtim. AdaylÄ±ÄŸÄ±mla hiçbir alakasÄ± yok. 2014 seçimlerinden 6 ay önce almÄ±ÅŸ olduÄŸu bir karardÄ±."

“Genel baÅŸkan size ihtiyaç var derse" sorusu üzerinde de BaÅŸkan KocaoÄŸlu, “Buna cevap vermek kendi kurallarÄ±ma göre pek doÄŸru deÄŸil. Genel baÅŸkan bunu teklif ederse ben bunun cevabÄ±nÄ± veririm" dedi. Bunun üzerine gelen “KapÄ± aralÄ±k mÄ±" sorusuna KocaoÄŸlu, “Geçiniz" yanÄ±tÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

'Ä°NCE UMUT OLMAZ'

CHP'nin muhafazakar kesimden oy alamadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ± olduÄŸu sorusuna KocaoÄŸlu, “Bu iÅŸ 'Gavur Ä°zmir'e kadar gider. Türkiye'nin her tarafÄ± ne kadar inançlÄ± ve Müslüman ise Ä°zmir de öyle inançlÄ±dÄ±r. Oy alÄ±nmaz diye bir ÅŸey yok. Oy alÄ±nÄ±r. Herkesten oy alÄ±nÄ±r. Yeter ki sen ona göre politika üret, ona göre duruÅŸ sergile, elinden tut, kader birliÄŸi yap. CHP alerjisi var olduÄŸu söylenen bir ÅŸeydir. CHP alerjisinin CHP'yi iktidara getirmeyecek boyutta olduÄŸuna inanmÄ±yorum. DeÄŸiÅŸebilir, deÄŸiÅŸir" dedi.

KocaoÄŸlu, “Muharrem Ä°nce CHP için umut olur mu?" sorusunu da "Ben umut olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum" cevabÄ±nÄ± verdi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 09:19

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