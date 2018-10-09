Gazeteci ve siyasetÃ§ilerin olduÄŸu 90 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde aralarÄ±nda gazeteci ve siyasetÃ§ilerin de bulunduÄŸu 90 kiÅŸi evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde aralarÄ±nda gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduÄŸu 90 kiÅŸi evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde aralarÄ±nda gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren ve Semiha AlankuÅŸ ile HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ±’nÄ±n da bulunduÄŸu 90 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Abdurrahman Gök, DiyarbakÄ±r Newroz’unda üniversite öÄŸrencisi Kemal Kurkut’un vuruluÅŸ anÄ±nÄ± fotoÄŸraflamasÄ± ile kamuoyunda tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde ÅŸafak vakti gazeteci ve siyasetçilerin evlerine baskÄ±n düzenlendi. DiyarbakÄ±r’da zÄ±rhlÄ± araçlar eÅŸliÄŸinde onlarca eve baskÄ±n yapan polis, birçok evin kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak içeri girdi. Polis baskÄ±nlarÄ±nda, gazeteci Abdurrahman Gök ve Kibriye Evren ile HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ±’nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ABDURRAHMAN GÖK, YÜZÜKOYUN YERE YATIRILDI

Gazeteci Gök’ün evine uzun namlulu silahlarla baskÄ±n düzenleyen polis, Gök ve ev arkadaÅŸÄ±nÄ± yüzükoyun yere yatÄ±rdÄ±ktan sonra evde uzun süre arama yaptÄ±. Gök’ün evindeki eÅŸyalarÄ± daÄŸÄ±tan polis, Gök’e ait bazÄ± kitap, dergi ve gazeteci ekipmanlarÄ±na el koydu.

Ä°stanbul’da da aynÄ± operasyon kapsamÄ±nda gazeteci Semiha AlankuÅŸ da evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlankuÅŸ’un DiyarbakÄ±r’a getirileceÄŸi belirtildi.

Öte yandan HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ± önünde zÄ±rhlÄ± ve TOMA araçlarÄ± duruyor.

DTK’YE BASKIN YAPILDI

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) de aynÄ± operasyon kapsamÄ±nda sabah saatlerinde baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. KapÄ± ve pencereleri kÄ±rÄ±lan binada bulunan tüm bilgisayar ve kitaplara el konuldu.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubesi’ne götürüldüÄŸü kaydedildi. GözaltÄ±larÄ±n gerekçesi ise öÄŸrenilemedi.

YENÄ° YAÅžAM Ä°RTÄ°BAT BÜROSUNA DA BASKIN

Yeni YaÅŸam Gazetesi Ä°rtibat Bürosu da basÄ±ldÄ±. Sabah erken saatlerinde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± büronun kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±ran polisler, içerde arama yaparak bilgisayar ve hard disklere el koydu. Yeni YaÅŸam Gazetesi daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±larÄ± Hayat Özmez ve SavaÅŸ Aslan'Ä±n evleri de basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: 90 GÖZALTI

Operasyonlara iliÅŸkin olarak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 9 ilde düzenlenen operasyonda 90 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: “PKK/KCK terör örgütünün deÅŸifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; 09.10.2018 günü saat 01:00’de baÅŸlayan operasyonlarda; DiyarbakÄ±r ilinde 80 ÅŸahÄ±s, Ä°stanbul ilinde 3 ÅŸahÄ±s, Van ilinde 2 ÅŸahÄ±s, ÅžÄ±rnak ilinde 1 ÅŸahÄ±s, ÅžanlÄ±urfa ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Batman ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Mersin ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Mardin ilinde 1 ÅŸahÄ±s, olmak üzere 9 ilde toplam 90 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±?tÄ±r. ?üphelilerin ikametlerinde çok sayÄ±da yasaklÄ± kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirilmiÅŸ olup, operasyonlar devam etmektedir.”

151 KÄ°ÅžÄ°YE GÖZALTI KARARI

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatlarÄ± doÄŸrultusunda örgüt adÄ±na faaliyet gösterdikleri anlaÅŸÄ±lan, ÅŸehir yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 151 ÅŸüpheliden 90 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ 183 farklÄ± adreste gerçekleÅŸtirilen aramalarda, çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yürütülmekte olan soruÅŸturma devam etmekte olup, soruÅŸturmanÄ±n safahatÄ± ile ilgili ayrÄ±ca bilgi verilecektir.”

GÖZALTINA ALINANLARDAN Ä°SÄ°MLERÄ° NETLEÅžENLER

Esra Solin Dal (Gazeteci), Kibriye Evren (Gazeteci), Semiha AlankuÅŸ (Gazeteci), Abdurrahman Gök (Gazeteci), Åžerif CamcÄ± (HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ±), Vedat DaÄŸ (HDP BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ±), Nevriye Çur (DBP PM üyesi), Neslihan KaracadaÄŸ, Figen Ekti (TJA üyesi), Hüseyin Kaya, Elif Harran (TJA üyesi), Aygül Alagündüz, Dilnaz (soyadÄ± öÄŸrenilemedi), Ahmet Aslan, Leyla TekdaÄŸ, Figen Aras (TJA üyesi), Emrullah Kalkan (DBP Yöneticisi), PÄ±nar SÄ±rnaç Kalkan, Eylem Ceylan (HDP PM üyesi), Mehmet Nur Özdemir (DTK Divan Üyesi), Seher Tümer (DBP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Vahit DoÄŸrul (DTK çalÄ±ÅŸanÄ±), Hasan Hüseyin Ebe (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi), Nuri Özdemir (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi), Hüseyin Kaya (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi), Hilmi AydoÄŸdu (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi), Adnan Akgül (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi), Ruken KÄ±lÄ±ç (EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k Divan üyesi).

‘AKP HDP’DEN RÖVANÅž ALIYOR’

YaÅŸanan gözaltÄ±larÄ± HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Selçuk MÄ±zraklÄ± Evrensel’e deÄŸerlendirdi: CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam’da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama bunu çok iyi gösteriyor. Diyor ki ‘biz o kadar o bölgede iÅŸ yapmamÄ±za raÄŸmen niye oy alamÄ±yoruz.’ Yani bir gerçeÄŸi görmezseniz, yok sayarak hayatÄ± devam ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z, bu bölgeden oy alamazsÄ±nÄ±z. Bu bölgede çok ciddi özgürlük, demokrasi, adalet ve barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ± vardÄ±r. Bu barÄ±ÅŸ arayÄ±ÅŸÄ±na merhem olmayan hiçbir anlayÄ±ÅŸ. Bu bölgede siyaseten yükseliÅŸ gösteremez. HDP’nin bütün bu aÄŸÄ±r baskÄ± koÅŸullarÄ±nda bu seçimlerden yine bölgenin yegane iradesi olan bir parti olarak çÄ±kmasÄ±nÄ±n AKP’de çok derin yaralar açtÄ±ÄŸÄ± net olarak gözleniyor. Adeta bunun rövanÅŸÄ±nÄ± alÄ±rcasÄ±na bu gün partimizin çok sayÄ±da üyesi, çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.”

MÄ±zraklÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kayyÄ±m açÄ±klamasÄ±na dair de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu tamamen demokrasiye demokratik deÄŸerlere aykÄ±rÄ± bir açÄ±klamadÄ±r. Böyle bir açÄ±klamayÄ± siz ne hukuk nizamÄ± içinde ne de baÅŸka ÅŸekilde ifade edebilirsiniz. Bunun tekbir amacÄ± vardÄ±r. Yani seçimi kaybedeceklerine esasen ÅŸimdiden inanmÄ±ÅŸlar. Seçimi kaybedeceklerini bildikleri için de halkÄ± adeta kayyÄ±m tehdidiyle, biz hizaya getirmeyi düÅŸünüyorlar. Bu halk iradesi kesin ve çok nettir. Aksine bu tutum bu tür açÄ±klamalar, HDP’nin toplumsallÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da güçlendirecektir.

BATMAN’DA 5 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Batman’da gözaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸi sevk edildiÄŸi adliyede “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

Batman’da 6 Ekim günü sabah saatlerinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuç’un da olduÄŸu 8 kiÅŸiden 5’i dün akÅŸam saatlerinde adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±kta ifadeleri alÄ±nan Diyar AdÄ±belli, KazÄ±m BarÄ±ÅŸçÄ±oÄŸlu, Hayrettin Baran, Bedri Ot ve Nevzat BozyiÄŸit, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. BasÄ±n açÄ±klamalarÄ±na katÄ±lmakla suçlanan 5 kiÅŸi, “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GözaltÄ±nda bulunan ToÄŸuç ile 2 kiÅŸinin ise gazetemiz baskÄ±ya hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edilmesi bekleniliyordu.

‘HDP KRÄ°MÄ°NALÄ°ZE EDÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR’

HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz, son günlerde yaÅŸanan gözaltÄ±lara dair MA’ya konuÅŸtu. Ekim ayÄ±na girdiklerinden bu yana Ä°ktidarÄ±n gerginlik politikasÄ±nÄ± yeniden tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°pekyüz, “Her olay HDP’ye baÄŸlanarak partimiz kriminalize edilmek isteniyor. Böyle bir politika yürütmekteki amaçlarÄ± ise 6 milyon oy almÄ±ÅŸ bir parti olmamÄ±z nedeni ile her türlü baskÄ±ya maruz kalÄ±yoruz.” diye konuÅŸtu. GözaltÄ±lar ile baskÄ± rejiminin sürdürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°pekyüz, “Bu yolla siyasal bir caydÄ±rma politikasÄ± sürdürmekteler” diye belirtti. YaÅŸananlara raÄŸmen kitlenin HDP’ye destek verdiÄŸini vurgulayan Ä°pekyüz, “HDP bugüne kadar geri adÄ±m atmadÄ±. Bu saatten sonra da atmaz çünkü HDP’nin arkasÄ±nda halk var. Kitlenin tüm baskÄ±lara raÄŸmen direnmesi ise iktidarÄ± ürkütmekte ve bu da baskÄ±nÄ±n dozunu artÄ±rmaktadÄ±r” ifadelerinde bulundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:32

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