8 ilde gazeteci ve siyasetÃ§ilere operasyon: Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

DiyarbakÄ±r'da merkezli 8 ilde aralarÄ±nda gazeteci ve siyasetÃ§ilerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 8 ilde aralarÄ±nda gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren ve Semiha AlankuÅŸ ile HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ±’nÄ±n da bulunduÄŸu 90 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Abdurrahman Gök, DiyarbakÄ±r Newroz'unda üniversite öÄŸrencisi Kemal Kurkut'un vuruluÅŸ anÄ±nÄ± fotoÄŸraflamasÄ± ile kamuoyunda tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli 8 ilde ÅŸafak vakti gazeteci ve siyasetçilerin evlerine baskÄ±n düzenlendi. DiyarbakÄ±r'da zÄ±rhlÄ± araçlar eÅŸliÄŸinde onlarca eve baskÄ±n yapan polis, birçok evin kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak içeri girdi. Polis baskÄ±nlarÄ±nda, gazeteci Abdurrahman Gök ve Kibriye Evren ile HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Åžerif ÇamçÄ±’nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸinin gözaltÄ±na aldÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

GÖK YÜZÜKOYUN YERE YATIRILDI

Gazeteci Gök'ün evine uzun namlulu silahlarla baskÄ±n düzenleyen polis, Gök ve ev arkadaÅŸÄ±nÄ± yüzükoyun yere yatÄ±rdÄ±ktan sonra evde uzun süre arama yaptÄ±. Gök'ün evindeki eÅŸyalarÄ± daÄŸÄ±tan polis, Gök'e ait bazÄ± kitap, dergi ve gazeteci ekipmanlarÄ±na el koydu.

GözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü TEM Åžubesi’ne götürüldüÄŸü kaydedildi. GözaltÄ±larÄ±n gerekçesi ise öÄŸrenilemedi.

ALANKUÅž Ä°STANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Ä°stanbul’da da aynÄ± operasyon kapsamÄ±nda gazeteci Semiha AlankuÅŸ da evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlankuÅŸ’un DiyarbakÄ±r’a getirileceÄŸi belirtildi.

Öte yandan HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ± önünde zÄ±rhlÄ± ve TOMA araçlarÄ± duruyor.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA: 90 GÖZALTI

Operasyonlara iliÅŸkin olarak Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 8 ilde düzenlenen operasyonda 90 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle: “PKK/KCK terör örgütünün deÅŸifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; 09.10.2018 günü saat 01:00'de baÅŸlayan operasyonlarda; DiyarbakÄ±r ilinde 80 ÅŸahÄ±s, Ä°stanbul ilinde 3 ÅŸahÄ±s, Van ilinde 2 ÅŸahÄ±s, ÅžÄ±rnak ilinde 1 ÅŸahÄ±s, ÅžanlÄ±urfa ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Batman ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Mersin ilinde 1 ÅŸahÄ±s, Mardin ilinde 1 ÅŸahÄ±s, olmak üzere 8 ilde toplam 90 ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±È™tÄ±r. È˜üphelilerin ikametlerinde çok sayÄ±da yasaklÄ± kitap, örgütsel döküman, dijital materyal ele geçirilmiÅŸ olup, operasyonlar devam etmektedir.” (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 08:44

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