FotoÄŸraf: DHA
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ± Ã¼yeliklerine atama
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Politika KurullarÄ±na yapÄ±lan atamalar Resmi Gazete'de yer aldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki 9 ayrÄ± kurula 76 isim atandÄ±. Politika kurullarÄ±na atanan isimler arasÄ±nda Mehmet Ali YalçÄ±ndaÄŸ, Alev AlatlÄ±, Prof. Dr. Ä°skender Pala, Murat BardakçÄ±, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç de bulunuyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereÄŸince politika kurullarÄ±na yapÄ±lan atamalar ÅŸöyle:
- Bilim, Teknoloji ve Yenilik PolitikalarÄ± Kurulu: Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mehmet Ali YalçÄ±ndaÄŸ, Dr. Osman CoÅŸkun ve Prof. Dr. Åžaban Teoman DuralÄ±.
- EÄŸitim ve ÖÄŸretim PolitikalarÄ± Kurulu: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet GündoÄŸdu, Kemal ÅžamlÄ±oÄŸlu, Prof. Dr. Öktem Vardar, Selçuk PehlivanoÄŸlu, Prof. Dr. Tuncay DöÄŸeroÄŸlu, Prof. Dr. Umran S. Ä°nan, Prof. Dr. Yavuz Atar.
- Ekonomi PolitikalarÄ± Kurulu: Dr. Cemil RagÄ±p Ertem, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan AydÄ±n, Nihat Zeybekci, Prof. Dr. Servet BayÄ±ndÄ±r, YiÄŸit Bulut.
- Güvenlik ve DÄ±ÅŸ Politikalar Kurulu: Adnan TanrÄ±verdi, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. ÇaÄŸrÄ± Erhan, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Prof. Dr. H. Beril DedeoÄŸlu, Doç. Dr. Ä°brahim KalÄ±n, Ä°lnur Çevik, Dr. Ä°smail Safi, Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Mesut HakkÄ± CaÅŸÄ±n, Prof. Dr. NurÅŸin AteÅŸoÄŸlu Güney, Prof. Dr. Seyit Sertçelik.
- Hukuk PolitikalarÄ± Kurulu: AyÅŸe Nur BahçekapÄ±lÄ±, AyÅŸe TürkmenoÄŸlu, Prof. Dr. Burhan Kuzu, Prof. Dr. Hasan Nuri YaÅŸar, Mehmet Uçum, Mustafa AkÄ±ÅŸ, UÄŸur KÄ±zÄ±lca.
- Kültür ve Sanat PolitikalarÄ± Kurulu: Alev AlatlÄ±, Havva Hümeyra Åžahin, Hülya Soydan, Prof. Dr. Ä°skender Pala, Mehmed Özçay, Murat BardakçÄ±, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören, Prof. Dr. Ümit Meriç.
- SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ± Kurulu: Prof. Dr. Ä°brahim Adnan SaraçoÄŸlu, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema RamazanoÄŸlu, Prof. Dr. Serkan TopaloÄŸlu, Dr. Ümmü GülÅŸen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.
- Sosyal Politikalar Kurulu: Prof. Dr. Edibe Sözen, Dr. Ä°brahim Altan, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Dr. Mehmet GüllüoÄŸlu, Dr. Murat YÄ±lmaz, Prof. Dr. Vedat Bilgin, Prof. Dr. Vedat IÅŸÄ±khan.
- Yerel Yönetim PolitikalarÄ± Kurulu: AsÄ±m Aykan, Hayrettin Güngör, Dr. Hayri BaraçlÄ±, Prof. Dr. Lütfi Akça, Dr. Mehmet Karabay, Oktay Saral, Refik TuzcuoÄŸlu, Prof. Dr. Åžükrü Karatepe, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tuna Koç. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 07:59