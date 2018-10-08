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FotoÄŸraf: DHA
TEM'de trafik kazasÄ±: 3 araÃ§ birbirine girdi, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
08 Ekim 2018 23:00
TEM otoyolunda meydana gelen ve 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza sonucu 5 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza sebebiyle otoyolda trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ± meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kiÅŸi ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.
Kaza, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 5 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan araçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla trafik normale döndü.
Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralÄ±nÄ±n hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 23:03
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