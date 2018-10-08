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FotoÄŸraf: Pixabay
Ä°talya'nÄ±n Vercelli kenti Trino ilÃ§esinde burka takmak yasaklanÄ±yor
08 Ekim 2018 22:42
Ä°talya'nÄ±n kuzeyinde bulunan Vercelli kentinin Trino ilÃ§esinde 'burka yasaÄŸÄ±' bu hafta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
Ä°talya'nÄ±n kuzeyindeki Vercelli kentinin Trino ilçesinde burka takmak bu hafta itibarÄ±yla yasaklanacak.
Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Trino'daki burka yasaÄŸÄ± bu hafta yürürlüÄŸe girecek.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve göçmen karÅŸÄ±tÄ± Lig Partisi üyesi Trino Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Göçten Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Roberto Rosso, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, burka giyen kadÄ±nlara 500 avro para cezasÄ± verileceÄŸini belirtti.
BurkanÄ±n "ilkel bir kÄ±yafet" olduÄŸunu söyleyen Rosso, "Bu düzenleme Trino'da burka giyen 2-3 kadÄ±nÄ± hedefliyor" dedi.
Lig Parti'li bazÄ± milletvekilleri de geçen hafta Trino'ya yaklaÅŸÄ±k 150 kilometre mesafedeki Bergamo'da peçenin yasaklanmasÄ± için talepte bulunmuÅŸtu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 22:48
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