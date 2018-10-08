ErdoÄŸan ve Orban ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Ulusal Meclis'teki yemeÄŸin ardÄ±ndan ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Ulusal Meclis'te katÄ±ldÄ±klarÄ± heyetler arasÄ± çalÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Orban, Macaristan'Ä±n Türkiye ile NATO'da müttefik olduÄŸunu ve iliÅŸkilerine hep saygÄ± çerçevesinde yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ülkesinin tarihi olarak da Berlin, Moskova ve Ä°stanbul olmak üzere üç noktaya göre duruÅŸunu belirlediÄŸini aktaran Orban, Türkiye'nin Macaristan için önemli bir ortak olduÄŸunu bu yüzden de iki ülke iliÅŸkilerini her yÄ±l deÄŸerlendirdiklerini belirtti.

Orban, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

♦ Türkiye'nin bölgede barÄ±ÅŸÄ± tesis edebilecek bir istikrara sahip olmasÄ± ve düzensiz göçü bölgeden uzak tutabiliyor olmasÄ± Macaristan için önemlidir.

♦ Macaristan ve Türkiye arasÄ±ndaki ticaret hacmi geçen yÄ±l rekor kÄ±rarak 3 milyar dolara ulaÅŸtÄ±, hedef rakam olan 5 milyar dolar için ise çalÄ±ÅŸmalar sürecek.

♦ Macaristan ekonomik krizlerden dolayÄ± askeri alanda ciddi bir adÄ±m atamadÄ± ama bu eksikliÄŸi gidermeyi planlÄ±yoruz ve bu konuda iki ülke arasÄ±nda muhtemel iÅŸ birliÄŸini de konuÅŸtuk. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸi ÅŸu ana kadar düÅŸüktü. Bunu ÅŸu an deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Ä°ki ülke arasÄ±nda savunma anlamÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Macaristan etkili bir ordu kurmak istiyor ve bu konuda Türkiye'nin iÅŸ birliÄŸine güveniyoruz.

♦ Macaristan bugün de bundan sonra da Türkiye'nin AB üyeliÄŸini destekleyecek. Avrupa'nÄ±n ve bizim karar vermemiz gerekiyor. EÄŸer biz önemli bir güç olmak istiyorsak o zaman Türkiye ile iÅŸ birliÄŸi yolunu bulmamÄ±z lazÄ±m. Åžu an yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸru deÄŸil. Daha önce birçok fasÄ±l açÄ±p da bir tane bile fasÄ±l kapatmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durum olmadÄ±. Bu durum kabul edilemez ve zekice deÄŸil.

ERDOÄžAN'A 'MÜLTECÄ°' SORUSU

Daha sonra konuÅŸan Recep Tayyip ErdoÄŸan ise Macar basÄ±n mensubunun, "Åžu anda Türkiye'de kaç mülteci var ve bunlarÄ±n kitlesel halde Avrupa'ya gelmemeleri için ne yapÄ±yorsunuz?" sorusuna, "Türkiye, Suriyeli olarak yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon, IraklÄ± olarak da 500 bin mülteciye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Suriyeli ve IraklÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda Afganistan ve Pakistan gelen mültecilerin de olduÄŸuna dikkat çeken ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Afganistan ve Pakistan'dan gelip yakalananlarÄ± ülkelerine geri iade ediyoruz. Biz eÄŸer bu mültecilerle ilgili kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± açÄ±k tutmuÅŸ olsak tablo böyle olmaz. Åžu anda 3,5 milyon Suriyeli, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da 500 bin IraklÄ± bunlar daha çok ya kamplarda ya ülkemizdeki deÄŸiÅŸik yerlerde bulunuyorlar. Fakat geri dönüÅŸlerde baÅŸlamadÄ± deÄŸil. ÖrneÄŸin Afrin, Cerablus ve El Bab'a 250 bin, 260 bin Suriyeli geri döndü. En son Ä°dlib'de iltica durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yaydÄ±k. Orada da 60 bin civarÄ±nda yine mülteci olma durumunda kalan Suriyeliler, onlar da Ä°dlib merkezine geri döndüler. Her türlü tedbiri alÄ±yoruz, mümkün olduÄŸu kadar onlarÄ± ülkemizde misafir etmeye gayret ediyoruz. Bu konuda da bütün Avrupa BirliÄŸi üyesi ülkeler olsun, diÄŸer dünya ülkeleri olsun onlardan da destek bekliyoruz."

KAÅžIKÇI OLAYI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ°: Ä°SPAT LAZIM

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili soru üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu olayÄ±n ülkemizde özellikle de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸunda cereyan etmiÅŸ olmasÄ± bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla da bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir. Bunu bazÄ± çekinceler içerisinde kalarak kendi haline herhalde bÄ±rakamayÄ±z. Bunun uluslararasÄ± camiadaki akÄ±ÅŸÄ± nedir, bunlarÄ± az çok biliyoruz. Nedir bu, örneÄŸin bu kiÅŸi gazeteci, niÅŸanlÄ±sÄ±yla beraber gelmiÅŸ olduÄŸu BaÅŸkonsolosluk'ta orada nikahla ilgili muamelelerini yapacakken, niÅŸanlÄ±sÄ± içeriye alÄ±nmÄ±yor, o dÄ±ÅŸarda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Kendisi içeriye giriyor. Åžimdi bir insan kendisi içeri gidip de bunun dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±p çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimin ispat etmesi lazÄ±m? Oradaki BaÅŸkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranÄ±z, ÅŸuyunuz buyunuz yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz, ispat etmeniz lazÄ±m"

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n sÄ±radan biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Washington Post'ta köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan BaÅŸkan ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

"Bu kiÅŸi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman niÅŸanlÄ±sÄ±yla tekrar buluÅŸarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayÄ±n 2'sinden bu yana ÅŸu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Bize müracaat edildiÄŸi andan itibaren ÅŸu anda gerek Emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±z gerek Ä°stihbarat teÅŸkilatÄ±mÄ±z hepsi bununla ilgili seferber olmuÅŸ durumdalar. Ä°lk andan itibaren Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸimiz talimatla Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu noktada hemen teyakkuza geçmiÅŸ ve bununla ilgili iÅŸin hem hukuki hem adli hem idari bütün bu çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bu çalÄ±ÅŸmalar devam ederken hedefimiz bir an önce neticeye ulaÅŸabilmek. Åžu anda bakÄ±yoruz, yazÄ±lÄ± ve görsel medyada çok çok farklÄ± haberler çÄ±kÄ±yor. Bunlar ister istemez bizi de düÅŸündüren konular."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili bir an önce netice almak durumunda olduklarÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BaÅŸkonsolosluk yetkilileri 'buradan çÄ±ktÄ±' demekle kendilerini kurtaramaz. Ä°lgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasÄ±nÄ± ispatla mükelleftir. EÄŸer çÄ±kmÄ±ÅŸsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasÄ±nÄ±z, ispat edeceksiniz. KalkÄ±p da Türk makamlarÄ±na 'nerede bu' diye soranlar önce 'bu nasÄ±l oldu' diye bunu sormalarÄ± lazÄ±m. KaldÄ± ki Türk Hava YollarÄ±nÄ±n veyahut da havaalanÄ±nÄ±n giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± vesaire bunlarÄ±n hepsi inceleniyor. Bu giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸlarda da ÅŸu anda Suudi Arabistan'dan gelen bazÄ± kiÅŸiler var. Bunlarla ilgili de BaÅŸsavcÄ±lÄ±k her türlü çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±, her ÅŸeyi yapÄ±yor ve bizler de bu konuda özellikle bütün ilgili birimlerimize gerek emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±z gerek istihbarat teÅŸkilatÄ±mÄ±z bütünüyle hepsine DÄ±ÅŸiÅŸleri, 'hep birlikte çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± yapacaksÄ±nÄ±z ve ona göre de savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n vereceÄŸi raporlarÄ± göreceÄŸiz' diyoruz."

'AVRUPA'DAKÄ° VATANDAÅžLARIMIZA TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM'

Bir diÄŸer Macar gazetecinin, "BatÄ± basÄ±nÄ±nda Türkiye'ye karÅŸÄ± birçok eleÅŸtiri var ama Almanya'daki Türk toplumu içerisinde çok büyük popülerliÄŸiniz var. Bunun sebebini ne olarak takdir ediyorsunuz?" ÅŸeklindeki sorusunu, ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Tercümede bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k yoksa, eÄŸer bize oy veriyorlarsa oy verenlere ben ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na çok teÅŸekkür ederim. Fakat, bu söylenen yayÄ±nlardan öte demek ki onlarÄ±n tesirleri de bir yere kadar. Çünkü, bütün Avrupa'daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, Türkiye'de ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nasÄ±l hizmetler verildiÄŸini, hizmet içerikli ne gibi yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± halkÄ±m, vatandaÅŸlarÄ±m yakÄ±ndan görüyor, tespit ediyor, oyunu da ona göre kullanÄ±yor. Gerçekten sizin de ifade ettiÄŸiniz gibi ÅŸu anda Avrupa'nÄ±n hemen hemen genelinde oylarÄ±n yüzde 60 civarÄ±nda hatta daha fazlasÄ± partimize verilmiÅŸ olan oylardÄ±r."

ERDOÄžAN: TÜRKÄ°YE 1963'TEN BU YANA OYALANIYOR

"Türkiye'nin AB sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± için AB ülkelerinden beklentiniz nedir? Bu konuda önümüzdeki süreçte daha fazla konunun gündeme getirilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine ErdoÄŸan, öncelikle bu konuda deÄŸerlendirmede bulunan Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban'a teÅŸekkür etti.

Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Çünkü, Avrupa BirliÄŸi sürecinde gerçekten her zaman yanÄ±mÄ±zda durdular, her zaman bize desteklerini verdiler." dedi.

Bu süreçte 1963'ten 2018'e gelindiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"1963'ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Hiçbir AB üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapÄ±lmadÄ±. Ne 'evet ne hayÄ±r.' Evetse evet, hayÄ±rsa hayÄ±r. Samimi olmak lazÄ±m. AlacaksanÄ±z sinyallerini verin, almayacaksanÄ±z bunu da söyleyin. Ne bizi yorun ne biz sizi yoralÄ±m. Siz yolunuza, biz yolumuza devam edelim. Bu kadar açÄ±k ve net olmak lazÄ±m. Ben, siyasette özellikle açÄ±klÄ±ÄŸÄ± severim, netliÄŸi severim, dürüstlüÄŸü severim. Bu adÄ±mÄ± da buna göre atmak lazÄ±m diyorum ve ÅŸu anda sabÄ±r noktasÄ±ndayÄ±z, sonu hayrolur diyorum." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 20:53

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