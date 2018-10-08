Kocaeli Derince'de hemÅŸireyi darbeden saldÄ±rgan hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Kocaeli Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼, Derince'de acil serviste gÃ¶revli hemÅŸireyi darbeden hasta yakÄ±nlarÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.

Kocaeli Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Åženol Ergüney, Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin acil servisinde saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± darbeden hasta yakÄ±nlarÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ergüney, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin acil servisinde muayene olan bir kadÄ±nÄ±n 2 yakÄ±nÄ±nÄ±n, akÅŸam saatlerinde hastaneye gelerek tedaviye yardÄ±mcÄ± olan erkek hemÅŸireyi darbettiÄŸini söyledi.

HemÅŸirenin yüzüne ve diÅŸlerine ciddi ÅŸekilde darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aktaran Ergüney, "ÇalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±k raporu aldÄ±, evinde istirahat ediyor. Genel durumu iyi. Görüntüsü iyi deÄŸil. SaldÄ±rganlarÄ±n savcÄ±lÄ±k ifadeleri alÄ±nmÄ±ÅŸ, serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlar. SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü olarak avukatlarÄ±mÄ±z gerekli iÅŸlemleri yaptÄ±, suç duyurunda bulundu" ifadesini kullandÄ±.

Ergüney, özellikle bugünlerde doktorlara ve saÄŸlÄ±k personeline üst üste saldÄ±rÄ±larÄ±n olduÄŸunu anÄ±msatarak, "ArtÄ±k bu iÅŸlerde biraz daha ciddi hukuki tedbirlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini gösteriyor, caydÄ±rÄ±cÄ± tedbirlerin olmasÄ± gerektiÄŸini gösteriyor. Personelimizle yakÄ±ndan ilgileniyoruz. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sürede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸup görevinin baÅŸÄ±na dönecek" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÜRK SAÄžLIK-SEN'DEN TEPKÄ°

Türk SaÄŸlÄ±k-Sen Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Ömer Çeker, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

Darbedilen saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±na acil ÅŸifalar dileyen, bu ve buna benzer olaylarÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istediklerini ifade eden Çeker, "Hastanenin içerisinde saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± darbedilip tekme tokat dövülüyor ise söylenecek söz bitmiÅŸ demektir" deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 20:34

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