HDP milletvekili HÃ¼seyin KaÃ§maz, ÅžÄ±rnakâ€™taki imar yasaÄŸÄ±nÄ± sordu

HDP'li HÃ¼seyin KaÃ§maz, ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± mahallerelerde imar yasaÄŸÄ± konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen neden imar izni verilmediÄŸini sordu.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, ÅžÄ±rnak’ta “riskli alan” ilan edilen mahallelerde iki yÄ±ldÄ±r uygulanan imar yasaÄŸÄ±nÄ± Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’a sordu.

TBMM baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tarafÄ±ndan sunulan soru önergesinde ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “ÅžÄ±rnak merkezde 16 Mart ile 14 KasÄ±m 2016 tarihleri arasÄ±nda ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi 10 AÄŸustos tarihinde, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebi üzerine Bakanlar Kurulu kararÄ± ile kente baÄŸlÄ± Cumhuriyet, GazipaÅŸa, Ä°smetpaÅŸa, Yeni ve YeÅŸilyurt mahalleleri “riskli alan” ilan edilmiÅŸti. Bu bölgelerin riskli alan ilan edilmesinden bugüne kadar yapÄ±lan uygulamalar bazÄ± sorularÄ±n cevaplanmasÄ±nÄ± elzem kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘NEDEN Ä°KÄ° YILDIR Ä°MAR Ä°ZNÄ° VERÄ°LMÄ°YOR?’

Kaçmaz, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum’a ÅŸu sorularÄ± sordu:

“1. Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan, ‘riski alan’ ilan edilen mahallelerde, kendi arsalarÄ±nda ev yapmak isteyen yurttaÅŸlara iki yÄ±l geçmesine raÄŸmen neden imar izni verilmemektedir?

2. YÄ±kÄ±lan mahallelerde evlerini yeniden yapmak için yurttaÅŸlar kayyum atanan ÅžÄ±rnak Belediyesi’ne baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸ ancak halen ‘riskli alan’ gerekçesi sunulmaktadÄ±r. Bahse konu riskli alan uygulamasÄ±na neden hala devam edilmektedir? Ne zaman kaldÄ±rÄ±lmasÄ± planlanmaktadÄ±r?

3. Ä°ki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir imar izinlerinin verilmemesinden kaynaklÄ± baÅŸka bölgelere göç etmek zorunda kalan yurttaÅŸlar geri dönemiyor. Verilmeyen izne raÄŸmen kente geri dönmek isteyen yurttaÅŸlar ise, kentte ev bulmakta ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸamaktadÄ±r. Bu maÄŸduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n ne tür çalÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±r?” (ÅžÄ±rnak/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 20:13

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