CHP Milletvekili GÃ¼rer: ÅžartlÄ± eÄŸitim yardÄ±mÄ± artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r

CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer, ekonomik kriz yaÅŸayan ailelerin Ã§ocuklarÄ± iÃ§in devlet tarafÄ±ndan verilen maddi yardÄ±mlarÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz yaÅŸayan ailelerin çocuklarÄ± için devlet tarafÄ±ndan verilen maddi yardÄ±mlarÄ±, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer’in önergesine yanÄ±t veren Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, ÅŸartlÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda bu yÄ±l MayÄ±s ayÄ±na kadar öÄŸrenci velilerine 297 milyon 650 bin 950 lira yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CHP Milletvekili Gürer ise çocuklarÄ±n yaÅŸ ve cinsiyetine göre 35 TL ile 60 TL arasÄ±nda verilen ÅŸartÄ± eÄŸitim yardÄ±mlarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸuna dikkat çekerek, bu yardÄ±mlarÄ±n günümüz ÅŸartlarÄ±na göre artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, maddi zorlu çeken ailelerin okula devam eden çocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara dikkat çekmek amacÄ±yla verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde, 22017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na kadar MEB'in ÅŸartlÄ± eÄŸitim yardÄ±mÄ± uygulamasÄ±nda kaç öÄŸrenci ne kadar yardÄ±m almÄ±ÅŸtÄ±r? ÅžartlÄ± eÄŸitim yardÄ±mÄ± uygulamasÄ±nÄ±n kriterleri nelerdir? KiÅŸi baÅŸÄ± yardÄ±m miktarÄ± ne kadardÄ±r? YardÄ±m alan ailelerin illere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nedir?” ÅŸeklinde sorular yöneltti.

Milli EÄŸitim BakÄ± Ziya Selçuk, ÅžartlÄ± eÄŸitim yardÄ±mlarÄ±nÄ±n Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirterek, 2018 yÄ±lÄ±nda mayÄ±s ayÄ±na kadar ilköÄŸretim ve ortaöÄŸretimdeki öÄŸrenci annelerine 297.650.950 TL ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ÅžARTLI EÄžÄ°TÄ°M YARDIMIYLA SÄ°MÄ°T AYRAN BÄ°LE ALINAMIYOR

Gürer, Maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan ailelerinin çocuklarÄ±nÄ±n okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için ödenen ÅŸartÄ± eÄŸitim yardÄ±mlarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu belirtti. Ä°lköÄŸretim ve ortaöÄŸretime devam eden öÄŸrencilere 35 TL ile 60 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen miktarda aylÄ±k ödeme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürer, “Ülkemizde ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyle binlerce veli ciddi sorunlar yaÅŸamaktadÄ±r. Günümüzde, bir öÄŸrencinin okul masrafÄ± geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n neredeyse iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±rtasiye, çanta, okul formasÄ±, servis ücretleri dar gelirli velileri kara kara düÅŸündürmektedir. 6 milyon insanÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸsiz olduÄŸu Türkiye’de asgari ücretle geçimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸan bir veliye aylÄ±k olarak verilen 35 TL ile çocuÄŸunun okul ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± mümkün deÄŸildir. Günlük bir simit ve bir ayran bile alÄ±namayan bu miktarÄ±n, günümüz ÅŸartlarÄ±na göre yeniden düzenlenmesi ve en azÄ±ndan okul ihtiyaçlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 20:09

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