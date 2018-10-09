Diyarbakır’dan kayyım sözlerine tepki: İrademizi elimizden alıyorlar

Fırat TOPAL

Orhan KURUL

Diyarbakır

Erdoğan’ın ‘kayyım’ açıklamasına dair konuşan Diyarbakırlı yurttaşlar, kayyım atanacaksa niye seçimin yapıldığını sorarak, “İrademizi elimizden alıyorlar ama biz irademize sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Dün Ankara Kızılcahamam’da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere dair açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Şimdi Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de teröre bulaşmış olanlar, sandıktan çıkacak olurlarsa, öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyım tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarını Diyarbakırlı yurttaşlara sorduk.

‘HALK TEHDİT EDİLİYOR’

“O demeseydi de biz biliyorduk” diyen Mehmet Akman adlı yurttaş, “Biz adayımızı seçeceğiz o da kayyımını atasın” dedi. Erdoğan’ın bu söyleminin halkı tehdit eder nitelikte olduğunu söyleyen Akman, “Bize oylarınız boşa gidecek diyor üstü kapalı. Boşa mı gidiyor, nereye giderse gitsin biz oyumuzu kullanacağız” dedi. Demokrasiye inançlarının kalmadığını belirten Akman, “Madem ‘teröre bulaşmış’ diyorsun o zaman aday niye yapıyorsun” dedi.

‘SEÇİM DEYİNCE AKILLARA DEMOKRASİ GELİYOR AMA’

İsmini söylemek istemeyen bir yurttaş ise, “Bir defa değil 20 defa da kayyım atasa biz oyumuzu kullanacağız, oy verdiğimiz adayın seçilmesi için de çalışacağız” dedi. Seçim deyince akıllara demokrasinin geldiğini dile getiren yurttaş, “Adaylar çıkar kim seçilirse o kazanır. Karşımıza onun da adayı çıkacak, başka adaylar da çıkacak. Seçim olduktan sonra seçilen adayı beğenmedim kayyım atayacağım demenin demokrasiyle nasıl bir alakası var ?” diye sordu. Erdoğan’ın bu söyleminin “bana oy verirsen iyisin vermezsen değilsin” anlamına geldiğini belirten yurttaş, “Dünya beşten büyük değil diyorsun kusura bakma ama sende 6 milyondan büyük değilsin. İrademizi elimizden alıyorlar ama biz irademize sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kimsenin halkın seçtiği doğru değil benim seçtiğim doğrudur demeye hakkı yok” dedi.

‘DEMOKRASİYE KILIÇ VURULUYOR’

Erdoğan’ın sözlerinin demokrasiye vuran kılıç olduğunu ifade eden Ali Doğan, “Halkın başa getirdiği kişiye, halkın iradesine saygı duyulmalı. Atanmışı alıyor, seçilmişin yerine koyuyorsun. Bunun nedeni muhalefettir. Muhalefetin pasifliğidir. Diyorlar ki, ‘Bu Kürtler bizim istediğimiz dışında hiçbir şeye sahip olmasın. Biz ne desek o olacak.’ Kayyım atasa da biz irademize oy vereceğiz. Her şeyimizi gasp edebilirler ama irademizi asla” diye konuştu.

‘KAYYIM ATAYACAKSA NİYE SEÇİM YAPIYOR’

67 yaşındaki Mehmet adındaki yurttaş ise, Erdoğan’ın sözlerinin anlamının ‘Benim istediğim olacak. Ben kendimden başka kimseyi tanımıyorum’ şekilde anlaşıldığını dile getirerek, “Halk kimi iradesi olarak seçerse o halkı temsil eder. Kayyım atayacaksa niye seçim yapıyor? Bu ne demokratiktir, ne de insani? Korkuyoruz daha konuşmaya diyecek bir şey yok” diye konuştu.

NEREDE ERDOĞAN’IN HALK İRADESİ?

İsmini vermek istemeyen başka bir yurttaş ise, Erdoğan’ın her fırsatta halk iradesine yönelik konuşmasına dikkat çekerek, Erdoğan’ın bu yönde konuşmasının ‘kandırmaca’ olduğunu söyledi. Yurttaş, “İçerideki belediye başkanları boş yere içerde. O istediği kadar kayyım atanacak desin biz oyumuzu irademizden yana kullanacağız. Hani Kürt kardeşlerinin sorunu onun sorunuydu. Nerede kaldı. O burada kaybedeceğini biliyor o yüzden böyle açıklamalar yapıyor. Ama atasın herkes yine de o sandığa gidecek” dedi.