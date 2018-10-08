Festival havasÄ±nda geÃ§en bir eylemin ardÄ±ndan: Hambi kalacak!

Semra Ã‡elik, Hambach OrmanÄ±â€™nÄ± savunmak iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen mitingi yazdÄ±.

Semra ÇELÄ°K

Köln

Hambach OrmanÄ±’nÄ± “Hambi”yi, savunmak için bir araya gelen 50 binin üzerinde kiÅŸi, kömür bölgesinde yapÄ±lan en büyük eyleme imza attÄ±. Her ÅŸey 6 Ekim’de Köln merkezi tren istasyonunda baÅŸladÄ±; peron ezici çoÄŸunluÄŸunu gençlerin oluÅŸturduÄŸu doÄŸa dostlarÄ±yla doluydu. Tren geldi, bize, ‘ileri yaÅŸlardaki’ hemÅŸerilere, öne geçme hakkÄ± verildi, tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolu trendeki gençler kalkarak bize yer verdi. “50 yaÅŸÄ±n üzerindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yer verelim” diye sürekli uyarÄ±yordu Göttingen’den gelen grubun sorumlusu genç.

Neyse Horrem’de indik, eylem yerine gitmek için otobüslere bineceÄŸiz. Çoluk çocuk yüzlerce kiÅŸi. Yine bir uyarÄ±: “Otobüslere önce çocuklu ailelerin ve ileri yaÅŸlardaki yurttaÅŸlarÄ±n binmesini saÄŸlayalÄ±m!” Bindik, Buir’de indik, birkaç kilometre yürüdükten sonra miting alanÄ±na vardÄ±k. Miting alanÄ±, yok yok miting alanÄ± deÄŸil, bir panayÄ±r burasÄ±. Bir yanda Davide Martello piyanosuyla en güzel, dilimize pelesenk olmuÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ± çalÄ±yor, diÄŸer tarafta elinde tahtadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ yÄ±lanlarÄ±yla bir kadÄ±n müzik eÅŸliÄŸinde dans ediyor. AralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu zamba ekibi eylemcileri bir mÄ±knatÄ±s gibi çekiyor. Ä°ki genç kadÄ±n boyunlarÄ±nda Almanca, Ä°ngilizce ‘Bedava kucaklama’ yazÄ±sÄ±yla, isteyen herkese geçici de olsa insan sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± veriyor. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kan, AB’nin, Almanya’nÄ±n insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± mülteci politikasÄ±nÄ± mahkum eden, birlikte yaÅŸamÄ± savunan dövizler ortalÄ±ÄŸÄ± kaplamÄ±ÅŸ.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE KORKU YOK

Bir gün önce polis tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ, itiraz üzerine izin verilmiÅŸ bir eylemdeyiz. OrtalÄ±k koÅŸan, gülen, ebeveynlerinin omuzlarÄ±nda veya bebek arabalarÄ±nda olan biteni anlamaya çalÄ±ÅŸan çocuklarla dolu. Genç aileler bir eylemde olmanÄ±n dayanÄ±lmaz aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor. Ellerinde oyuncaklar ve balonlar olan çocuklarÄ±n yüzünde korku yok.

KonuÅŸmalar dinleniyor, hep birlikte ‘Hambi bleibt-Hambi kalacak!” sloganlarÄ± atÄ±lÄ±yor, ormana doÄŸru küçük ziyaretler gerçekleÅŸtiriliyor. Bir genç kadÄ±n kendisinden görüÅŸ alan gazeteciye; “Kendim için, çocuklarÄ±mÄ±n, torunlarÄ±mÄ±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi için buradayÄ±m” diyor. “Bana verilen hediyeyi onlara saÄŸlam devredebilmek için, aÄŸaçlar için, nesli tükenecek yarasalar için buradayÄ±m.”

FotoÄŸraf: Evrensel

ATTIKLARI HER GÖL DEÄžERLÄ° DEÄžÄ°L MÄ°?

“Aman canÄ±m, ne var abartacak, kimi için macera, kimi için doÄŸa romantizmi, kimi için havanÄ±n da iyi olmasÄ± nedeniyle ailece bir kÄ±r gezisi...” Gerçekten öyle mi? Bu insanlarÄ±n çabasÄ±yla RWE’nin aÄŸaç kesimi durdurulmadÄ± mÄ±? Bu insanlarÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Aachen mahkemesi eylem yasaÄŸÄ±nÄ± iptal etmedi mi? Bu insanlar 2012’den beri ormanÄ± iÅŸgal ederek, iÅŸgalcilere destek vererek David’in Goliath’a karÅŸÄ± dengesiz mücadelesini sürdürmediler mi? AttÄ±klarÄ± her gol deÄŸerli deÄŸil mi?

Bu insanlar enerji tekeli RWE’ye, federal ve eyalet hükümetine kafa tutmuyorlar mÄ±? Bu insanlarÄ±n çocuklarÄ±yla baÅŸka yerlerde vakit geçirebilecek olmalarÄ±na raÄŸmen tozun, topraÄŸÄ±n içinde, polisin sÄ±kÄ± güvenlik önlemleri arasÄ±nda “kÄ±r gezisi’ yapmalarÄ± normal mi? Ä°lk kez bir eylemde bu kadar gencin arasÄ±nda olduÄŸum için kendimi yaÅŸlÄ± hissetmekten memnunum. Böylesi tarihi bir eylemde bulunmak da müthiÅŸ mutlu ediyor beni. Tek burukluÄŸum, en fazla Türkiye kökenli göçmenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hem de güneÅŸli, sÄ±cak bir havada yapÄ±lan, neÅŸeli, renkli, coÅŸkulu bu eylemde Türkiye kökenlilerin azlÄ±ÄŸÄ±.

Bu insanlarÄ±n HES’lere karÅŸÄ±, zeytin aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesilmesine, altÄ±n çÄ±karmak için topraÄŸÄ±n zehirlenmesine, Hasankeyf’in sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ±na, vb. karÅŸÄ± mücadele eden insanlardan farkÄ± yok. Onlar da tekellere, egemenlere, devlete, onun polisine direniyor. Dengesiz ama umut dolu bir mücadele sürdürüyorlar.

‘MÜCADELE ETMEYENLER ÇOKTAN KAYBETMÄ°ÅžTÄ°R’

“Yenilecekleri açÄ±k, sonra da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayÄ±p geri çekilecekler” mi dediniz? Tamam haklÄ±sÄ±nÄ±z ama mücadele içinde öÄŸreniyoruz, mücadele içinde güçleniyoruz, mücadele içinde örgütleniyoruz. Sonuçta bazÄ±larÄ± aÄŸaçlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± birkaç sene uzatabildiÄŸine sevinecek, bazÄ±larÄ± kazanabilmek için neler yapÄ±labileceÄŸine kafa yoracak, kendi gibi düÅŸünenlerle el ele verecek; bazÄ±larÄ± devletin kimin devleti olduÄŸunu fark edecek. Hem sonra, ne demiÅŸti Brecht: “Mücadele edenler de kaybedebilir ama mücadele etmeyenler çoktan kaybetmiÅŸtir.”

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 18:30

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