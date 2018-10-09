Türkiye’de mültecilerin durumu artık daha zor

İranlı bir mülteci

Ben Türkiye’de Birleşmiş Milletler Göç Bürosunun kapatılmasının ardından, Türkiye'de mültecilerin durumuna dair bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde "Göç İdaresi" irtica taleplerini-işlerini ayarlıyordu. Bir mülteci kendi ülkesinden çıktığında göç idaresi bunu inceler, onaylar, kabul ederdi. AB ülkelerinde, her ülkenin Göç İdaresi bu işlemleri yapıyor ve onaylıyor. Ve çok az sıkıntı oluyor Avrupa ülkelerinde. Tabi sıkıntılar oluyor ama Türkiye'ye oranla çok az bu sıkıntılar. Türkiye'de iktidar dini bir siyasi çizgi izliyor. Göç İdaresi de diğer kurumlar gibi AK Parti denetiminde ve AK Partinin düşüncelerine sahip, inançlarına sahip insanlar çalıştırılıyor bu kurumlarda. Şimdi Göç İdaresi bir mültecinin dosyasını incelediğinde, bu inceleyen kişinin açık kafalı, özgür görüşlü birinin olması gerekiyor. Bu kişinin örneğin İran'dan neden çıkmak zorunda kaldığını ırkçı biri, şeriatçı biri incelediğinde, mülteciyi anlayabilmesine, yardım etmesine pek imkan yok. Şu an Göç İdaresinde böyle bir yetenek yok. Geldiğimizden bu yana Göç İdaresi ile defalarca görüştük. Göç İdaresi geldiğimiz ülkelerdeki bakış açısını gösteriyor, ırkçı ve şeriatçı bir temelde yaklaşıyor. Örneğin İran'dan çıkmış bir hıristiyanım, Bahayiyim, solcuyum, gazeteciyim, yazarım. Göç İdaresine gitiğinizde, size öncelikle mesleğinizi soruyorlar. Ve siz gazeteci olduğunuzu söylerseniz, onlara sanki küfretmişsiniz gibi bir tutum alıyorlar. Kaç kere karşılaşıldı bununla, örneğin başvuran LGBTİ bir bireye Göç İdaresi’nde ibne diyorlar. Böyle düşünen biri Göç İdaresinde, nasıl yardım edebilir iltica edenlere.

Başka önemli bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Göç Bürosunun kapatıldığı ve yetkilerini göç idaresine devrettiğinden beri siyasi mülteciler meselesinde daha çok iş birliği yapıyor, Türkiye ve İran emniyeti. Çünkü ortak sınırlar ve bu sınırlar içerisinde Kürt sorunu denilen bir sorun var. İranlı bir mülteci Türkiye'ye gelip yaşadığında, onun her işleminden Göç İdaresi sorumludur. Siyasi nedenlerle Türkiye'ye gelmek zorunda kalmış insanlar konusunda Türkiye ve İran hükümeti birlikte çalışıyor ve burada birlikte baskı yapıyorlar. Bu da siyasi mültecilerin durumunu daha zor bir hale getiriyor.