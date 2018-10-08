Gazeteci KÄ±lÄ±Ã§â€™tan cezaevi izlenimi: Ä°nsan hayatÄ± hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor

18 ay boyunca tutuklu kalan Ã–zgÃ¼r Toplum Dergisi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Fahrettin KÄ±lÄ±Ã§, cezaevi koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu.

18 aylÄ±k tutukluluk sürecinde sistematik hak ihlallerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özgür Toplum Dergisi çalÄ±ÅŸanÄ± Fahrettin KÄ±lÄ±ç, “Ä°nsan hayatÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamÄ± gördüm. Bununla ilgili de zaten savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundum” dedi.

Özgür Toplum Dergisi çalÄ±ÅŸanÄ± Fahrettin KÄ±lÄ±ç, 31 Mart 2017’de tutuklanarak önce Adana Kürkçüler F Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne ardÄ±ndan Tarsus 1 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne götürüldü. 18 Eylül’de Adana 11’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilen KÄ±lÄ±ç, cezaevinde ciddi hak ihlalleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Adana Kürkçüler F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde ilk giriÅŸte çÄ±plak aramaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KÄ±lÄ±ç, ardÄ±ndan da hak ihlallerinin arttÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi.

KÄ±lÄ±ç, “Aramadan sonra gardiyan bana, ‘aktife mi, baÄŸÄ±msÄ±za mÄ±?’ deyip gelenleri baÄŸÄ±msÄ±za yönlendiriyorlardÄ±. Gelenlere, ‘aktiflere giderseniz mahkemeleriniz etkilenir. Disiplin cezalarÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z. Ailenizle görüÅŸemezsiniz’ gibi söylemlerde bulunuyorlardÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

12 Eylül askeri darbe ürünü olan “KarÄ±ÅŸtÄ±r barÄ±ÅŸtÄ±r” uygulamasÄ±nÄ±n Adana Kürkçüler F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde devam ettiÄŸini söyleyen KÄ±lÄ±ç, “FETÖ ve IÅžÄ°D’lilerle aynÄ± koridorda yer alÄ±yorduk. Bizi bu kiÅŸilerle aynÄ± salonda görüÅŸmeye çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Güvenlik gerekçesiyle bizler görüÅŸe çÄ±kmÄ±yorduk” dedi. Hastane ve mahkemeye gidiÅŸ geliÅŸte çÄ±plak arama dayatmasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KÄ±lÄ±ç, “Bu dayatmayÄ± kabul etmeyenler götürülmüyordu” ifadelerini kullandÄ±.

9 ay kaldÄ±ÄŸÄ± Adana Kürkçüler F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde cezaevi idaresinin tutuklular üzerinde sistematik bir baskÄ± oluÅŸturduÄŸunu kaydeden KÄ±lÄ±ç, “Arama adÄ± altÄ±nda koÄŸuÅŸlarÄ±mÄ±z basÄ±lÄ±p, eÅŸyalarÄ±mÄ±z daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yordu. KitaplarÄ±mÄ±za el konulup, keyfi olarak yasak getiriliyordu. 3 kiÅŸilik odalarda 4 kiÅŸi kalÄ±nÄ±yordu. Tahliye olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸyalarÄ±na el konulup depoya konuluyordu. Cezaevi idaresi provokatif hareketlerde bulunuyordu. Sosyal haklardan mahrum bÄ±rakÄ±lÄ±yorduk. BazÄ± gardiyanlar ve askerlerce mahkeme ve hastane gidiÅŸlerinde provokatif hareketlerde bulunup, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± darp ediyorlardÄ±. Hak ihlallerine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için yoÄŸun disiplin soruÅŸturmalarÄ±na maruz kalÄ±yorduk. Cezaevinde ceza içinde bir ceza yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± ifade edebilirim” diye konuÅŸtu.

‘TARSUS’TA DA YOÄžUN HAK Ä°HLALLERÄ° VARDI’

26 AralÄ±k’ta 39 tutukluyla beraber Tarsus 1 Nolu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne sevk edildiÄŸini aktaran KÄ±lÄ±ç, cezaevi giriÅŸinde çÄ±plak arama dayatmasÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ±; ancak kabul etmediklerini kaydetti.

KoÄŸuÅŸ aramasÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisinin de gardiyanlarca darp edildiÄŸini anlatan KÄ±lÄ±ç, “Bir oda aramasÄ±nda darp edildim. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸyasÄ±nÄ± yÄ±rtmalarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m için tiÅŸörtüm yÄ±rtÄ±ldÄ±. Daha sonrada idare ve aramaya katÄ±lan gardiyanlar beni suçlayarak disiplin soruÅŸturmasÄ± açtÄ±lar. Yine baÅŸka bir aramada Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n dolaba asÄ±lÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± yÄ±rttÄ±lar. Buna da karÅŸÄ± çÄ±kÄ±nca, ‘aramaya karÄ±ÅŸamazsÄ±nÄ±z’ gibi söylemlerde bulunuyorlardÄ±. Sürekli eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± daÄŸÄ±tÄ±yorlardÄ±. Keyif uygulamalarla tutsaklar ceza içinde cezayÄ± yaÅŸadÄ±. Ä°nsan hayatÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamÄ± gördüm. Bununla ilgili de zaten savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundum” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Ekim 2018 18:18

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